부산 시장서 첫 조우한 하정우·한동훈…악수·포옹하고 “잘해보자” 덕담

하정우, 부산 첫 일정으로 구포시장 찾아

한동훈·이준석과 시장서 차례로 조우

이미지 확대 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 오후 부산 북구 구포시장에서 유세를 펼치던 중 만나 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 오후 부산 북구 구포시장에서 유세를 펼치던 중 만나 인사하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 ６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거 더불어민주당 후보로 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 29일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 시민들과 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거 더불어민주당 후보로 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 29일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 시민들과 인사하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표와 정이한 부산시장 후보가 29일 부산 북구 구포시장을 찾아 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 이준석 대표와 정이한 부산시장 후보가 29일 부산 북구 구포시장을 찾아 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 부산 북구갑 보궐선거에 나선 하정우 전 수석과 무소속 한동훈 전 대표가 구포시장에서 처음 마주쳤다. 두 사람은 악수와 포옹을 나누며 “잘해보자”는 덕담을 주고받았고, 하 전 수석은 상인·시민 의견을 더 듣겠다고 했다. 구포시장에서 하정우·한동훈 첫 조우

악수·포옹 뒤 선의의 경쟁과 덕담

하정우, 상인·시민 의견 청취 약속

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부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 나설 민주당 소속 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 처음으로 마주쳤다. 악수와 포옹을 나눈 두 사람은 선의의 경쟁을 다짐했다.하 전 수석은 이날 오후 4시 15분쯤 부산 구포역을 거쳐 북구갑 지역위원회를 방문해 당원들과 인사를 나눈 뒤 오후 5시 20분부터 구포시장을 찾아 민심 청취에 나섰다.하 수석은 부산 첫 일정으로 구포시장을 찾은 데 대해 “가장 상징적인 곳이라고 생각했다”며 “고향 주민들을 먼저 만나 ‘북구의 아들이 돌아왔다’고 인사드리는 것이 도리라고 생각했다”고 말했다.하 전 수석이 시장에 도착하자 시민들은 “하정우”를 연호하며 그를 반겼다. 그러나 일부 보수 성향의 시민들은 “왜 여기에 왔냐”며 항의하기도 했다.그는 시장 곳곳을 돌아다니며 딸기와 귤을 직접 구입하고 즉석에서 어묵을 맛보는 등 지역민들과의 스킨십을 넓혔다.이 자리에서는 먼저 구포시장에 도착해 상인들에게 지지를 호소하던 한동훈 전 국민의힘 대표와 깜짝 만남이 이뤄졌다.10초가량 짧은 만남에서 악수와 포옹을 나눈 한 전 대표는 “오랜만에 만났다. 잘해보자”라고 인사를 건넸다. 이에 하 전 수석은 “오랜만에 만나서 너무 반가웠다는 이야기를 했다”며 “선거 레이스라는 게 체력을 많이 써야 하다 보니 서로 건강하자는 이야기를 나눴다”고 말했다.하 전 수석은 개혁신당 정이한 부산시장 후보와 함께 시장을 돌던 이준석 대표와도 마주쳤다. 이 자리에서 이 대표는 “이제 정치하는거냐”고 물었고, 하 수석이 “그렇다”는 취지로 답하자 “왔으면 이겨야지”라고 말했다.하 전 수석은 상인들과 만난 소감을 묻자 “조금 더 일찍 와서 많은 상인, 유권자를 만나 뵈었어야 했는데 (앞으로) 이야기를 더 많이 들어야 하겠다고 생각했다”고 말했다.이어 “오늘은 기차 시간 등 시간 제한이 있다 보니 많이 뵙지 못했는데 앞으로 두 번 세 번 찾아봬 상인 여러분들의 여러 가지 고민거리를 듣고 풀어드리겠다”고 말했다.