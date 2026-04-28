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박민식·한동훈 격돌… 하정우와 양강 사활

손지은 기자
손지은 기자
입력 2026-04-28 23:43
수정 2026-04-28 23:43
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부산 북구갑 단일화가 막판 변수

세줄 요약
  • 하정우 전 수석 출마로 북구갑 선거 본격화
  • 박민식·한동훈, 하 전 수석과 양강 구도 경쟁
  • 단일화 변수 적어 3자 구도 장기화 전망
“하, 국정 팽개쳐” “선거 개입”﻿ 때려
李 “어려운 결정 존중” 사표 수리
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박민식(왼쪽) 전 국가보훈부 장관과 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표. 뉴스1·뉴시스
박민식(왼쪽) 전 국가보훈부 장관과 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표.
뉴스1·뉴시스


하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 28일 청와대를 나오면서 6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 본궤도에 올랐다. 더불어민주당 후보인 하 전 수석, 보수 야권 후보인 국민의힘 박민식 전 국가보훈부 장관, 무소속 한동훈 전 대표의 3자 구도가 단일화 변수 없이 막판까지 유지되느냐가 관건이 될 전망이다.

하 전 수석의 사직서를 받은 이재명 대통령은 “어려운 결정 존중한다. 어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다”며 흔쾌히 수락했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

하 전 수석이 출마할 북구갑은 ‘낙동강 벨트’의 핵심 지역으로 북·강서갑으로 선거가 치러진 21대 총선까지는 전재수 민주당 의원과 박 전 장관이 ‘2승 2패’ 숙명의 대결을 펼쳤다. 하 전 수석과 한 전 대표 모두 북구갑에서는 신인이지만 ‘전국구 핫플레이스’로 떠오른 만큼 판세는 예측불허다.

박 전 장관과 한 전 대표는 ‘하 전 수석과의 양강 구도’에 사활을 걸고 있다. 일찌감치 양강 구도를 선점해야만 완주가 가능하기 때문이다. 박 전 장관은 페이스북에 “국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 단번에 내팽개쳐 버린 희대의 ‘국버린’”이라며 하 전 수석을 비판했다. 한 전 대표는 “이 대통령이 하 전 수석에게 출마 지시한 것 맞느냐. 그렇다면 이 대통령의 불법 선거 개입”이라고 주장했다.

야권 후보의 팽팽한 접전 구도로 하 전 수석의 ‘어부지리 1위’ 구도가 계속되면 북구갑 단일화 압박도 거세질 수 있다. 박 전 장관은 이날 라디오에서 “단일화 가능성은 ‘1’도 없다”며 “한 전 대표의 측근들이 계속 ‘단일화, 단일화’하고 있지 않나. 3파전으로 되면 자신이 없는 것”이라고 일축했다.
손지은 기자
2026-04-29 4면
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