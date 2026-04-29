한동훈·하정우, 벌써 신경전…“李 선거개입” vs “내가 통님 설득”

세줄 요약 한동훈 전 대표가 하정우 전 수석의 부산 북갑 보궐선거 출마를 두고 이재명 대통령의 지시 여부를 공개 질의하며 선거개입 의혹을 제기했다. 하 전 수석은 자신이 대통령을 설득해 출마를 결정한 것이라며 개입이 아니라고 반박했다. 한동훈, 하정우 출마 두고 선거개입 의혹 제기

하정우, 대통령 설득해 출마했다며 반박

부산 북갑 보선, 3자 대결 구도 형성

이미지 확대 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관(사진 왼쪽)과 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관(사진 왼쪽)과 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표. 뉴스1

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청와대를 나오며 6·3 지방선거 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출사표를 던진 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관과 경쟁자인 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표가 소셜미디어(SNS)에서 날 선 신경전을 펼쳤다.한 전 대표는 28일 자신의 페이스북을 통해 “하 전 수석과 청와대에 묻는다. 이재명 대통령이 하 전 수석에게 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 지시한 것이 맞느냐”라고 공개 질의했다.앞서 하 전 수석은 출마를 고심하면서 “이 대통령이 부산 북갑에 출마하라고 해야 출마할 것이고, 아니면 청와대에 남겠다”고 말한 바 있다.한 전 대표는 하 전 수석의 이 발언을 언급하면서 “이제 출마하는 것을 보니 이 대통령이 지시한 것으로 보인다”며 “그렇다면 이 대통령의 불법 선거 개입”이라고 했다. 이 대통령이 하 전 수석의 출마에 개입했다면 공직선거법에 명시된 공무원의 중립 의무를 위반했다는 지적이다.하 전 수석은 이날 한 누리꾼이 엑스(X)에 한 전 대표의 발언을 공유하며 “왜 대통령님을 끌어들이냐”라고 항의하자 “제가 통님을 설득했다. (이 대통령은) 제 의견에 동의하시고 흔쾌히 수락했다”고 밝혔다.이어 “(이 대통령은) 어디서든 국익을 위해 힘쓰라 하셨다”며 “통님 지시가 아니고 제가 설득한 것이니 선거 개입이 될 수 없다. 억지 논란에 일희일비할 필요가 없다”고 강조했다.한 전 대표는 같은 날 재차 “제가 이 대통령이 출마하라고 지시했다면 불법 선거 개입이라고 지적하자, 하 전 수석은 ‘통님을 설득했으니 선거 개입이 아니다’라고 말을 바꿨다”며 “하 전 수석 본인이 출마하고 싶은데도 이 대통령 핑계 대며 거짓말을 했어도 문제이고, 이 대통령이 불법 출마 지시를 했음에도 아닌 것처럼 거짓말을 해도 문제”라고 견제구를 날렸다.하 전 수석이 보선 출마를 공식화함에 따라 6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보선은 하 전 수석과 한 전 대표, 국민의힘 후보가 겨루는 3자 대결구도로 치러지게 됐다.