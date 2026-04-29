다시 뜨는 김문수…강원부터 부산까지 전국서 ‘러브콜’

‘김진태 강원 선대위’ 발대식 참석

김문수 “당이 어려운 이유는 분열 때문”

“절망적 상황, 작은 힘이라도 보태려해”

세종·울산 등 6곳 명예선대위원장 맡아

차기 당권 도전 등 ‘몸풀기’ 해석도

이미지 확대 김문수 전 고용노동부 장관과 6·3 지방선거 국민의힘 강원지사 후보인 김진태 현 지사가 29일 강원 춘천시 국민의힘 강원도당에서 열린 강원지사 선거대책위원회 발대식에서 손을 잡고 들어보이고 있다. 김진태 강원인(人) 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김문수 전 고용노동부 장관과 6·3 지방선거 국민의힘 강원지사 후보인 김진태 현 지사가 29일 강원 춘천시 국민의힘 강원도당에서 열린 강원지사 선거대책위원회 발대식에서 손을 잡고 들어보이고 있다. 김진태 강원인(人) 캠프 제공

이미지 확대 김문수·장동혁 후보가 지난해 8월 26일 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 손을 들어 인사하고 있다. 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 김문수·장동혁 후보가 지난해 8월 26일 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 손을 들어 인사하고 있다. 국회사진기자단

세줄 요약 김문수 전 고용노동부 장관이 국민의힘 광역단체장 후보들의 명예선거대책위원장으로 잇따라 추대되며 재등판했다. 강원 김진태 후보 선대위 발대식에 참석해 단합을 강조했고, 부산·대구 캠프에도 연이어 나설 예정이다. 김문수, 광역단체장 후보 명예선대위원장 추대

강원 김진태 선대위 참석, 당내 단합 강조

부산·대구 등 전국 캠프 지원 일정 이어짐

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지난해 8월 국민의힘 전당대회에서 장동혁 대표에게 패했던 김문수 전 고용노동부 장관이 6·3 지방선거 국민의힘 광역단체장 후보들의 ‘명예선거대책위원장’을 맡으며 재등판했다.김 전 장관은 국민의힘 추경호 대구시장·박형준 부산시장·최민호 세종시장·김두겸 울산시장, 김진태 강원지사·이철우 경북지사 후보 캠프의 명예선거대책위원장으로 추대됐다.김 전 장관은 29일 서울신문과의 통화에서 “후보들이 절망적인 상황에서 도와달라고 하는데 작은 힘이라도 보태야겠다 생각해 도와주려 한다”고 말했다.광역단체장 후보들이 장 대표의 현장 지원을 꺼리는 것과 달리 김 전 장관에게는 앞다퉈 역할을 요청하면서 전당대회 8개월 만에 두 사람의 입지가 역전됐다는 평가도 나온다.김 전 장관은 이날 강원 춘천시 국민의힘 강원도당에서 열린 김진태 후보 선거대책위원회 발대식에 참여해 “김진태 후보를 재선 강원지사로 당선시키게 해달라는 여러분들의 요구에 의해 명예선대위원장을 맡았다”고 말했다. 이 행사에 당 지도부는 불참했고, 강원도당위원장인 이철규 의원과 한기호·이양수·유상범·박정하 등 강원 의원들이 참석했다.김 전 장관은 “현재 우리 당이 어려운 이유는 서로 나눠져 있어서 그렇다”며 “이승만 대통령 말대로 뭉치면 이기고, 흩어지면 진다”고 했다. “선거는 간단하다”고 말한 김 전 장관은 “선대위에 총 5만명이 모였는데 이는 강원도 인구 154만명 중에 4%에 달한다. 이들이 뭉치면 우리 당 지지도가 수직 상승해 김진태 후보가 당선될 수 있다”고 덧붙였다.김 지사는 “김 전 장관이 경기지사 시절에 삼성전자를 유치해 평택공장을 만들었는데, 강원도 역시 미래산업을 육성하고 있다”며 “강원지사에 당선된 저와 같이 김 전 장관도 대선 당시 강원도에서 이겨본 경험이 있다”고 김 전 장관과의 공통점을 강조했다.김 전 장관은 다음 달 2일에는 ‘박형준 부산 선거 캠프’, 3일에는 ‘추경호 대구 선거 캠프’ 개소식에 참석할 예정이다.대구시장 후보인 추 의원은 전날 “연습이 필요 없이 당장 현장 투입이 가능한 선거캠프 체제를 조속히 구성해야 한다는 구상 아래 국민의힘에서 가장 최근에, 가장 큰 선거를 치른 김문수 전 대선 후보를 명예선대위원장으로 위촉하게 되었다”고 밝힌 바 있다.김 전 장관이 본격적 정치 행보 시작 전 몸풀기를 하고 있다는 시선도 있다. 지방선거에 패배했을 경우 ‘포스트 장동혁’ 체제가 구성될 때 당권을 노린다는 것이다. 국민의힘의 한 수도권 의원은 “정치인이 움직이는 건 다 이유가 있을 것”이라며 “김 전 장관이 움직이는 건 대선이든 총선이든 어디든 나오겠다는 것 아니겠냐”고 했다.