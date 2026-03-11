트럼프 출구전략은 ‘셀프 승리’ 선언?…미군 철수해도 군사적 긴장 지속 우려

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

미국의 대이란 군사작전은 이란의 항복 여부와 상관없이 도널드 트럼프 대통령이 목표를 달성했다고 판단했을 때 종료될 수 있다고 백악관이 밝혔다. 이에 미국이 이란의 군사력을 어느 정도 제압하면 ‘셀프 승리’를 선언한 뒤 공격을 멈출 것이란 전망이 나온다. 하지만 미국이 철수하더라도 이란이 호르무즈 해협 봉쇄 등 저항을 이어가 군사적 긴장 국면이 지속될 것이란 우려가 많다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 10일(현지시간) 브리핑에서 “트럼프 대통령이 말한 이란의 ‘무조건 항복’은 이란 정권이 직접 그렇게 말할 것이라는 뜻이 아니다”며 “이란이 믿을 만하고 더 이상 직접적인 위협이 아니라고 판단하는 시점은 대통령이 결정할 것”이라고 말했다. 이어 미국의 군사작전 목표를 ▲이란의 미사일 및 미사일 생산 능력 파괴 ▲해군의 무력화 ▲핵무기 보유 영구적 차단 등으로 정리하고, 트럼프 대통령이 이런 목표가 완전히 달성됐다고 판단할 때 작전이 종료될 것이라고 강조했다.백악관의 설명은 트럼프 대통령의 자체적 판단에 따라 이란이 항복했다고 간주하고 전쟁을 마무리 지을 수 있다는 의미로 해석된다. 미 정치 매체 액시오스는 “트럼프 대통령은 이란의 미사일 및 드론 능력이 충분히 약화했다고 판단하면 이란의 근본적 정치 상황이 해결됐는지와 상관없이 승리를 선언하고 철수할 수 있다”고 내다봤다. 아울러 이란 정권과 핵 프로그램 관련 협상을 벌이며 휴전을 논의하는 방안도 시나리오의 하나로 거론했다.미국이 일방적으로 승리를 선언하더라도 중동 전황이 곧바로 안정 국면으로 이어질지는 미지수다. 암살당한 아야톨라 알리 하메네이의 차남 모즈타바를 새 최고지도자로 선출한 이란이 호르무즈 해협 봉쇄와 중동 미군 기지 등에 대한 공격을 지속할 가능성이 높아서다. 강경책을 고수하는 이스라엘이 미국 없이 이란에 대한 공세를 지속할 수도 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 성명에서 “그간 취한 조치로 이란의 뼈를 부러뜨리고 있다는 것은 의심의 여지가 없으며 아직 끝나지 않았다”고 말했다.미 싱크탱크 허드슨연구소의 월터 러셀 미드 석좌연구원은 “가장 가능성이 높은 시나리오는 미국이 상당 부분 철수하지만 이란 정권이 유지되는 과도기적 상황”이라며 “이 경우 미국의 군사작전은 근본적인 문제를 해결하지 못하고 세계의 중요한 지역에서 불안정한 세력 균형을 유지하는 데 그친 무분별한 작전으로 기억될 것”이라고 전망했다.