“생선 한 마리에 47억원”…‘기네스북’ 등극한 세계에서 가장 비싼 참치

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“생선 한 마리에 47억원”…‘기네스북’ 등극한 세계에서 가장 비싼 참치

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-04-26 10:51
수정 2026-04-26 10:51
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기무라 기요시 스시잔마이 사장이 지난 1월 5일 일본 도쿄 본점에서 5억 1030만엔(약 47억원)에 낙찰받은 243㎏짜리 참다랑어 앞에서 포즈를 취하고 있다. EPA 연합뉴스
기무라 기요시 스시잔마이 사장이 지난 1월 5일 일본 도쿄 본점에서 5억 1030만엔(약 47억원)에 낙찰받은 243㎏짜리 참다랑어 앞에서 포즈를 취하고 있다. EPA 연합뉴스


일본의 한 스시 체인이 참치 한 마리에 47억원을 쏟아부어 세계에서 가장 비싼 경매 참치 기록을 세웠다. 새해 첫 경매에서 거액을 쓰는 일본의 전통이 올해도 이어지며 역대 최고 낙찰가를 경신했다.

25일 마이니치신문 등 일본 언론에 따르면, 스시 체인 스시잔마이를 운영하는 기요무라 주식회사의 기무라 기요시 사장은 지난 20일 본점에서 열린 기네스 인증서 수여식에서 “앞으로도 계속 최고 품질의 참치를 선보이겠다”고 밝혔다.

앞서 이 업체는 지난 1월 5일 도쿄 도요스 수산시장에서 열린 올해 첫 참치 경매에서 243㎏짜리 참치를 5억 1030만엔(약 47억 3000만원)에 낙찰받은 바 있다.

이 참치는 일본 아오모리현 북동부 앞바다에서 잡힌 참다랑어다. 기요무라는 이 참치를 본점이 있는 쓰키지 지점에서 손질한 뒤 일본 전역의 스시잔마이 매장에서 고객들에게 제공했다.

기요무라가 기네스 기록을 받은 건 이번이 두 번째다. 이 업체는 2013년 새해 첫 경매에서 1억 5540만엔(약 14억 4000만원)에 낙찰받은 참다랑어로 처음 기네스북에 이름을 올린 바 있다.

도쿄도청에 따르면 올해 낙찰가는 1999년 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 높은 금액이다.

새해 첫 경매 최고가는 2023년 3600만엔(3억 3000만원)에 불과했지만, 2024년 1억 1400만엔(약 10억 6000만원), 2025년 2억 7000만엔(약 25억원)으로 해마다 급증했다.

새해 첫 경매에 큰돈을 쓰는 관행은 일본 수산업계의 오랜 전통이다. 업체들은 이를 한 해의 행운을 부르는 의식이자 강력한 홍보 수단으로 여긴다.
김성은 기자
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