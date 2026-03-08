트럼프 “쿠르드족의 이란戰 개입 원치 않아…충분히 복잡”

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령이 3일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 회담 중 발언하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령이 3일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 회담 중 발언하고 있다. AP 연합뉴스

앞서 언론 인터뷰에서 쿠르드족의 이란 공격 가능성을 두고 “전적으로 찬성(all for it)”한다는 입장을 밝혔던 도널드 트럼프 미국 대통령이 180도 달라진 입장을 보였다.트럼프 대통령은 7일(현지시간) 미국이 주도하는 대이란 군사작전에 쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다는 입장을 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 델라웨어주 도버 공군기지에서 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 플로리다로 이동하는 에어포스원(전용기) 안에서 기자들에게 “우리는 쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다”며 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁은 충분히 복잡하다”고 말했다.이어 “나는 쿠르드족이 다치거나 죽는 모습을 보고 싶지 않다”며 “우리는 좋은 관계를 유지해왔다”고 덧붙였다.