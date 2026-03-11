“가장 격렬한 공습” 美 경고 직후 테헤란 ‘지옥’…호르무즈 해협 놓고 ‘기싸움’

미 국방장관 “가장 격렬한 날 될 것”

이스라엘, IRGC 무기 연구개발 단지 공습

이란, 호르무즈 해협에 ‘기뢰’ 설치

지난 7일(현지 시간) 이란 테헤란 시민들이 미국·이스라엘의 공습으로 석유 저장 시설에서 불길과 연기가 치솟는 모습을 지켜보고 있다. 2026.03.09 테헤란 AP 뉴시스

지난 1일(현지시간) 이란 테헤란의 주이란한국대사관 인근에서 폭격으로 연기가 피어오르고 있다. 2026.3.10 외교부 제공

이란 테헤란에서 10일(현지시간) 시민들이 시신이 담긴 가방을 차량 안에 싣고 있다. 2026.3.10 테헤란 로이터 연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 침공이 12일째 접어든 가운데 미국이 “가장 격렬한 공격”을 예고한 직후 테헤란 전역에 공습이 이어졌다. 이스라엘의 공격으로 레바논에서도 사망자가 속출했다.10일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 이날 국방부 청사에서 브리핑을 열고 “오늘 이란에 대한 공격이 또다시 가장 격렬한 날이 될 것”이라고 말했다.이어 이스라엘군은 이날 테헤란에 있는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 군사 학교 내 무기 연구개발 단지를 타격했다고 밝혔다.테헤란 동부에 사는 한 시민은 영국 가디언에 “어디서 폭발했는지 확실하지 않지만 건물이 흔들린다”면서 “그들은 이란을 파괴하고 있다”고 말했다.또 다른 테헤란 시민은 로이터통신에 “지옥 같았다”고 토로했다.인근 중동 국가에서도 공습이 이어졌다. 이스라엘은 이란을 지지하는 레바논 무장정파 헤즈볼라의 거점인 레바논 남부를 공습했다. 이로 인해 7명이 사망했다고 레바논 보건부는 밝혔다.이란 IRGC도 바레인에 있는 미 해군 제5함대 기지와 이라크 내 미군 기지를 대상으로 미사일 공격을 개시했다.양측의 인명 피해도 불어나고 있다. 미국 국방부는 공습 이래 처음으로 미군 부상자 수치를 공개했다. 국방부에 따르면 지난 10일간 미군 140명이 부상을 입었으며 이중 중상자는 8명이라고 밝혔다. 미군 사망자 수는 7명이다.이란은 민간인 1300여명이 숨졌다고 밝혔다. 아미르 사에이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 기자회견을 열고 이같이 전하며 민간 시설 약 1만 곳이 파괴됐다고 덧붙였다.호르무즈 해협에 대한 통제권을 확보하기 위한 신경전도 이어지고 있다. CNN 등 미국 언론은 이날 미 정보당국을 인용해 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하기 시작했다고 보도했다.이란의 기뢰 보유량은 2000~6000개로 알려져 있으며, 아직까지 소규모 기뢰를 설치하고 있는 정도이지만 마음만 먹으면 수백개까지 설치할 수 있다고 미 언론은 전했다.IRGC가 해협에 설치한 기뢰와 폭발물을 실은 선박, 미사일 포대 등을 사용해 해협을 지나는 선박을 공격할 수 있어, 기뢰 설치는 해협 봉쇄로 이어질 수 있다.이에 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 글에서 “만약 이란이 호르무즈 해협에 어떤 기뢰라도 설치했다면 즉시 제거하라”면서 지체없이 제거되지 않을 경우 ‘지금까지 본 적 없는 수준’의 군사적 결과를 초래할 것이라고 경고했다.미군은 이날 해협 인근에서 이란의 기뢰 부설함 16척을 제거했다고 밝혔다.이날 미국은 미 해군이 호르무즈 해협을 지나는 유조선을 호위했다고 주장했다가 번복하기도 했다.크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다는 글을 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 삭제했다. 이에 대해 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 사실이 아니라면서도 “대통령이 적절한 시기에 필요할 경우 반드시 활용하겠다고 밝힌 옵션”이라며 여지를 남겼다.전쟁이 장기화될 가능성이 커지면서 국제사회의 중재 시도도 속도를 내고 있다.주요 7개국(G7) 지도자들은 오는 11일 화상회의를 열고 중동 사태에 대해 머리를 맞댄다. 엘리제궁(프랑스 대통령실)은 이번 회담에서 중동 전쟁의 경제적 여파와 에너지 상황 등에 논의한다고 설명했다.유엔 안전보장이사회(안보리)도 같은 날 이란의 아랍 국가에 대한 공격 중단을 요구하는 결의안에 표결한다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 트럼프 대통령과의 통화에 이어 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 통화를 통해 분쟁 종식 방안을 논의했다.푸틴 대통령은 이란에 대한 군사적 공격에 반대한다는 입장을 재확인하고 “역내 분쟁 종식을 위해 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 돼 있다”고 말했다.‘전쟁 종결’ 시점과 조건 등을 놓고도 미국과 이란은 기싸움을 이어가고 있다.앞서 전날 트럼프 대통령이 “전쟁이 막바지에 다다랐다”, “전쟁이 곧 종결된다” 등의 발언을 한 데 이어 레빗 대변인은 “최고사령관(트럼프 대통령)이 군사적 목표가 완전히 달성됐다고 판단할 때, 이란이 항복 상태에 이르렀다고 판단할 때” 군사작전을 종료할 수 있다고 말했다.미국이 일방적으로 ‘승리’를 선언하는 출구전략을 시사하자 이란은 “미국이 끝낸다고 끝나지 않는다”고 반박했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 10일 미 PBS 방송과의 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 일방적으로 전쟁 승리를 선언하더라도 분쟁이 끝나는 것은 아니다”라면서, 미국이 공격을 중단하더라도 이란이 분쟁을 이어나갈 수 있다고 밝혔다.가디언은 이날 이란 외교 당국자들을 인용해 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프가 이란에 휴전 메시지를 보냈으나 이란 측이 거부했다고 보도했다.