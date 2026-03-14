“한국도 군함 보내라”…트럼프, 호르무즈 해협 보호 요구

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 켄터키주 히브론에 있는 버스트 로지스틱스에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 켄터키주 히브론에 있는 버스트 로지스틱스에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들. AFP·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들. AFP·연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 통항을 보장하기 위해 한국을 포함한 5개국에 군함 파견을 요구했다.트럼프 대통령은 14일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 미국과 함께 군함을 보낼 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 중국·프랑스·일본·한국·영국 등 5개국을 거론하며 “이 인위적인 제약의 영향을 받는 국가들이 군함을 보내 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 해야 한다”고 주장했다.이어 “이란의 군사 능력을 크게 파괴했지만 드론이나 기뢰, 단거리 미사일 등으로 해협을 위협하는 것은 여전히 가능하다”며 국제 공조 필요성을 강조했다.미군은 동시에 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬에 대한 공습도 단행했다.미 중부사령부는 이날 성명을 통해 “미군이 하르그섬의 기뢰 저장시설과 미사일 저장 벙커 등 90개 이상의 이란 군사 목표물을 정밀 타격했다”고 밝혔다. 다만 석유 인프라는 공격 대상에서 제외됐다고 설명했다.하르그섬은 이란 원유 수출의 약 90%가 처리되는 핵심 거점으로, 이번 공습은 호르무즈 해협 봉쇄를 둘러싼 군사적 압박의 일환으로 풀이된다.미국은 중동 지역 병력 증파와 함께 호르무즈 해협에서 유조선을 보호하기 위한 해군 작전 준비에도 속도를 내고 있다.이란은 이에 맞서 호르무즈 해협 봉쇄 전략을 유지하며 중동 지역 미군 기지와 상선을 겨냥한 공격을 이어가겠다고 경고했다.