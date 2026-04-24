쿠팡, 유출 사태 후 美 정관계 로비...백악관·부통령도 포함

이미지 확대 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(가운데)가 지난 2월 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 연방하원 법사위 회의장에 비공개 증언을 하기 위해 들어가고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(가운데)가 지난 2월 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 연방하원 법사위 회의장에 비공개 증언을 하기 위해 들어가고 있다. 연합뉴스

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대규모 정보유출 사태로 논란이 된 쿠팡이 사태 발발 이후 백악관을 포함한 미국 정·관계를 상대로 집중적으로 로비를 벌인 것으로 확인됐다.23일(현지시간) 미 연방 상원의 로비 공개법(LDA) 보고서에 따르면 쿠팡의 모회사 쿠팡Inc는 올해 1분기(1∼3월) 로비 자금으로 109만 달러(약 16억원)를 지출했다고 신고했다. 아울러 쿠팡의 의뢰로 로비활동을 벌인 워싱턴DC의 로비업체는 7곳으로 이 중 6곳의 수입 신고액을 합하면 69만 5000달러였다. 1곳은 5000달러 미만을 받았다고 신고하면서 정확한 금액을 명시하지 않았다. 쿠팡 정보유출 사태가 불거진 이후 100만 달러 이상의 로비 자금이 미국 정관계를 상대로 지출된 것으로 풀이된다.보고서에 따르면 쿠팡은 미국 상원과 하원 등 연방 의회뿐 아니라 국무부와 재무부, 상무부, 무역대표부(USTR), 농무부, 중소기업청 등 정부 기관을 대상으로 삼았다. 특히 미국 부통령과 백악관의 대통령 비서실도 로비 대상에 포함됐다.쿠팡Inc는 보고서에서 구체적인 로비 사안에 대해 ‘미국 중소기업, 대기업, 농업 생산자들의 쿠팡 디지털, 소매, 물류 서비스 이용 확대에 관한 논의와 쿠팡의 비즈니스 모델 및 혁신을 통해 가능해진 미국의 일자리 창출 및 경제 성장에 관한 논의’를 들었다. 로비 업체들은 ‘미국의 수출 촉진 및 북미, 아시아, 유럽 국가 간 무역 및 투자 흐름 증대 노력에 관한 논의’ ‘한국·대만·일본·영국·유럽연합 등 동맹국과 미국 간의 경제 및 상업적 관계 강화 노력에 관한 논의’ 등을 구체적 로비 목적으로 소개했다.