로저스 한국 쿠팡 임시 대표 또 주식 보상… 61억 규모

이미지 확대 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표. 뉴스1

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해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 또 대규모 주식 보상을 받았다.쿠팡의 모회사인 쿠팡아이엔씨(Inc)는 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 쿠팡 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄이 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만 3884주를 부여받았다고 3일(현지시간) 공시했다. 뉴욕증권거래소에 상장된 쿠팡의 전날 정규장 종가 18.95달러를 기준으로 계산하면 이는 405만 3102달러(약 61억 4000만원) 상당이다.다만 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할받을 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 이 주식을 모두 받으면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만 3041주로 늘어나게 된다.그는 앞서 지난 2월에도 성과연동 주식 보상(PSU) 조건을 충족해 26만 9588주를 받은 바 있다. 로저스 임시대표는 한국 국회에서 위증한 혐의 등으로 경찰 조사를 받고 있다.