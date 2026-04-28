코스피, 사상 첫 6700선 돌파…개인·기관 쓸어담아

세줄 요약 코스피가 28일 장중 사상 처음으로 6700선을 넘어섰다. 지수는 6646.80으로 출발한 뒤 등락을 거듭하다가 오전 10시 7분쯤 6701.91을 기록했다. 개인과 기관이 각각 2746억원, 1824억원을 순매수하며 상승을 이끌었고 외국인은 3652억원을 순매도했다. 코스피, 장중 사상 첫 6700선 돌파

개인·기관 순매수, 지수 상승 견인

외국인 3652억원 순매도, 차익 실현

이미지 확대 코스피가 상승 출발해 장중 최고치를 다시 경신한 28일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.4.28. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 상승 출발해 장중 최고치를 다시 경신한 28일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.4.28. 연합뉴스

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코스피가 28일 사상 처음으로 장중 6700선을 돌파했다.한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 7분쯤 코스피는 전 거래일보다 1.31% 오른 6701.91을 기록했다.지수는 0.48% 오른 6646.80으로 장을 시작한 뒤 등락을 반복하며 상승폭을 키워갔다.개인이 2746억원, 기관이 1824억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있으며 외국인은 3652억원을 순매도 중이다.