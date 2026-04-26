국제 미국·중남미 [포토] ‘기자단 만찬 참석’ 트럼프 대통령 부부 입력 2026-04-26 16:40 수정 2026-04-26 16:40 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/04/26/20260426500080 URL 복사 댓글 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 트럼프 대통령이 참석한 행사는 무엇인가요? 백악관출입기자협회 연례 만찬 국정감사 회의