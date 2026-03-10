트럼프 “중동전쟁 종식 시점, 네타냐후와 논의해 결정”

‘부패 혐의’ 네타냐후 사면도 촉구

2026-03-10 4면

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁을 설득한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 종전 시기도 논의할 것임을 시사했다.트럼프 대통령은 이스라엘 매체 더타임스오브이스라엘과의 8일(현지시간) 전화 인터뷰에서 종전 시점에 대해 “공동으로… 어느 정도는. 우리는 얘기를 하고 있다. 적절한 시점에 내가 결정을 내리겠지만, 모든 것이 고려될 것”이라고 말했다.이 매체는 이 같은 발언이 전쟁 종식에 네타냐후 총리의 의견도 반영하며 최종 결정은 트럼프 대통령이 내린다는 점을 시사한 것이라고 분석했다. 그러면서 전쟁에 관한 트럼프 대통령의 결정에 네타냐후 총리가 상당한 영향력을 행사한다는 점을 보여 준다고 지적했다.일각에서는 네타냐후가 미국 내 여론이 아닌 오직 트럼프 대통령만을 설득해 이란 전쟁을 일으킨 것이라는 분석도 제기된다.또 트럼프 대통령은 “비비(네타냐후 별명)는 전쟁에 집중해야 한다. 우스꽝스러운 사면에 집중하는 것이 아니라”라며 뇌물 수수, 사기, 배임 혐의로 재판받는 네타냐후 총리에 대한 사면을 촉구했다.