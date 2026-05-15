두산건설, ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 견본주택 개관… 288가구 일반 분양

세줄 요약 두산건설이 부산 북구 구포동에 공급하는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 견본주택을 개관했다. 총 839가구 중 288가구를 일반분양하며, 구명역·구포역 인근 입지와 유리난간, 테마정원, 중도금 무이자 혜택을 내세웠다. 견본주택 개관, 본격 분양 일정 돌입

총 839가구 중 288가구 일반분양

구명역·구포역 인근, 금융 혜택 제공

이미지 확대 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 견본주택 입장을 위해 줄을 선 방문객들의 모습 닫기 이미지 확대 보기 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 견본주택 입장을 위해 줄을 선 방문객들의 모습

이미지 확대 ‘두산위브더제니스 구미’ 견본주택 유니트를 관람 중인 방문객들 닫기 이미지 확대 보기 ‘두산위브더제니스 구미’ 견본주택 유니트를 관람 중인 방문객들

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두산건설이 부산광역시 북구 구포동 일원에 공급하는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’의 견본주택을 15일 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다.견본주택 개관 당일 현장에는 단지 모형도와 유니트 등을 살펴보려는 방문객들의 상담이 이어졌다. 상담석에서는 분양가와 청약 조건, ‘아이맘부산플랜’ 관련 문의 등이 진행됐다.해당 단지는 지하 3층에서 지상 26층, 8개 동 규모로 조성된다. 전용면적은 74㎡와 84㎡로 구성되며, 총 839가구 중 288가구가 일반 분양 물량으로 배정됐다. 단지는 부산 지하철 2호선 구명역과 KTX 및 지하철 3호선 환승역인 구포역 인근에 위치한다. 도로망으로는 ‘만덕-센텀 도시고속화도로(대심도)’를 이용해 동부산권으로 이동할 수 있다.특화 설계로는 유리난간과 테마 정원, 그린프라자가 적용된다. 커뮤니티 시설로는 피트니스 센터, 실내골프연습장, 작은도서관 등이 들어설 예정이다. 금융 혜택은 계약금 1000만원 납부 조건과 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 또한 부산시의 출산 장려 정책인 ‘아이맘부산플랜’ 관련 혜택도 적용 대상이다.청약은 오는 5월 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표일은 27일이며, 정당계약은 6월 8일부터 10일까지 사흘간 실시된다. 1순위 청약 자격은 입주자모집공고일 기준 부산·울산·경남 거주 만 19세 이상으로, 청약통장 가입 기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 한다.비규제지역에 해당해 재당첨 제한과 거주의무기간은 적용되지 않으며, 전매제한 기간은 6개월이다. 견본주택은 부산광역시 북구 금곡대로 일원에 위치한다.