세계 GDP 25% 규모 EU-인도 FTA 타결

19년 협상 마침표… 내년 발효

2026-01-28 12면

유럽연합(EU)과 인도가 2007부터 19년간 협상을 이어온 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 그간 지지부진했던 협상은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 전 세계를 상대로 한 ‘관세 전쟁’ 속에 급물살을 탔다.●“20억 인구 자유무역지대 조성”27일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 이날 인도 수도 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담 후 역대 최대 규모의 무역 협정을 체결했다고 밝혔다.모디 총리는 “14억 인도 국민과 수백만명의 EU 국민에게 많은 기회를 제공할 것”이라며 이번 협정이 “세계 국내총생산(GDP)의 25%, 세계 무역의 3분의 1을 차지한다”고 강조했다. 폰데어라이엔 집행위원장도 “오늘 유럽과 인도는 역사적인 순간을 맞이했다”며 “20억 인구의 자유무역지대를 조성했으며, 양측 모두 이익을 얻게 될 것”이라고 밝혔다.●EU, 연간 최대 7조원 관세 절감 효과EU는 이번 협정에 따라 대인도 수출품 약 97%에 대한 관세가 인하·철폐돼 연간 최대 40억 유로(약 7조원)의 관세 절감 효과를 볼 수 있다고 밝혔다. 자동차 관세는 최고 110%에서 10%까지, 와인 관세는 150%에서 20%까지 단계적으로 인하될 예정이다. EU에 따르면 현재 50%인 파스타, 초콜릿 등 가공식품 관세는 철폐된다.●트럼프 압박 영향 FTA 협상 급물살EU는 세계 최대 인구국인 인도를 미래의 중요한 시장으로 주목해왔고, 인도 역시 EU가 자국 인프라 확충과 일자리 창출에 필요한 기술과 투자의 원천이 될 것이라고 보고 있다. 인도 정부 관계자들에 따르면 이번 협정의 공식 서명은 5~6개월간의 법적 검토를 마친 후 이뤄질 예정이며, 협정은 내년 중 발효될 것으로 예상된다.양측의 FTA 협상은 2007년 시작됐으나 관세 인하와 특허권 보호 문제 등으로 2013년 중단됐고, 2022년 재개됐다. 올해 들어 트럼프 대통령의 관세 압박을 동시에 받은 양측은 FTA 협상에 속도를 낸 끝에 결실을 맺었다.