세계 GDP 25% 규모 EU-인도 FTA 타결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

세계 GDP 25% 규모 EU-인도 FTA 타결

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-01-28 00:29
수정 2026-01-28 00:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

19년 협상 마침표… 내년 발효

유럽연합(EU)과 인도가 2007부터 19년간 협상을 이어온 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 그간 지지부진했던 협상은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 전 세계를 상대로 한 ‘관세 전쟁’ 속에 급물살을 탔다.

●“20억 인구 자유무역지대 조성”

27일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 이날 인도 수도 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담 후 역대 최대 규모의 무역 협정을 체결했다고 밝혔다.

모디 총리는 “14억 인도 국민과 수백만명의 EU 국민에게 많은 기회를 제공할 것”이라며 이번 협정이 “세계 국내총생산(GDP)의 25%, 세계 무역의 3분의 1을 차지한다”고 강조했다. 폰데어라이엔 집행위원장도 “오늘 유럽과 인도는 역사적인 순간을 맞이했다”며 “20억 인구의 자유무역지대를 조성했으며, 양측 모두 이익을 얻게 될 것”이라고 밝혔다.

●EU, 연간 최대 7조원 관세 절감 효과

EU는 이번 협정에 따라 대인도 수출품 약 97%에 대한 관세가 인하·철폐돼 연간 최대 40억 유로(약 7조원)의 관세 절감 효과를 볼 수 있다고 밝혔다. 자동차 관세는 최고 110%에서 10%까지, 와인 관세는 150%에서 20%까지 단계적으로 인하될 예정이다. EU에 따르면 현재 50%인 파스타, 초콜릿 등 가공식품 관세는 철폐된다.

●트럼프 압박 영향 FTA 협상 급물살

EU는 세계 최대 인구국인 인도를 미래의 중요한 시장으로 주목해왔고, 인도 역시 EU가 자국 인프라 확충과 일자리 창출에 필요한 기술과 투자의 원천이 될 것이라고 보고 있다. 인도 정부 관계자들에 따르면 이번 협정의 공식 서명은 5~6개월간의 법적 검토를 마친 후 이뤄질 예정이며, 협정은 내년 중 발효될 것으로 예상된다.

양측의 FTA 협상은 2007년 시작됐으나 관세 인하와 특허권 보호 문제 등으로 2013년 중단됐고, 2022년 재개됐다. 올해 들어 트럼프 대통령의 관세 압박을 동시에 받은 양측은 FTA 협상에 속도를 낸 끝에 결실을 맺었다.
조희선 기자
2026-01-28 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
EU와 인도의 FTA 협상은 언제 시작되었나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로