日서 건너온 스타벅스 신메뉴 뭐길래… 3주 만에 50만잔 팔렸다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

日서 건너온 스타벅스 신메뉴 뭐길래… 3주 만에 50만잔 팔렸다

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-03-18 17:37
수정 2026-03-18 17:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
스타벅스코리아 제공
스타벅스코리아 제공


스타벅스 코리아는 신제품 ‘스위트 밀크 커피’가 출시 3주 만에 50만 잔 이상 판매됐다고 18일 밝혔다.

지난달 26일 출시된 이 음료는 일본 스타벅스의 인기 메뉴로 꼽힌다. 일본을 찾는 관광객들 사이에서 현지에서만 맛볼 수 있는 ‘달콤한 커피 우유’로 입소문이 나며 국내 출시 전부터 화제를 모았다.

드립 방식의 브루드 커피에 바닐라 크림 베이스를 더해 부드러운 풍미를 낸 것이 특징이라고 스타벅스는 설명했다. 특히 브루드 커피에 사용되는 원두가 주기적으로 바뀌는 만큼 매번 새로운 풍미의 음료를 즐길 수 있다는 설명이다.

새롭게 브루드 커피 라인업에 이름을 올린 ‘스위트 밀크 커피’는 출시 이후 전체 브루드 커피 판매량 가운데 50%에 가까운 판매 비중을 차지하며 인기 메뉴로 빠르게 자리 잡았다. 해당 메뉴 인기와 더불어 기존 브루드 커피의 판매량도 덩달아 높아지는 추세다. 국내 스타벅스의 브루드 커피 판매량은 2023년 대비 2024년에 약 24%, 2024년 대비 2025년에 약 96% 성장했으며, 올해 1~2월 판매량도 전년 동기 대비 약 30% 늘어났다.

이 밖에도 스타벅스는 최근 ‘에어로카노’, ‘밀크 카라멜 라테’, ‘코르타도’ 등을 선보이며 커피 메뉴를 강화하고 있다.



최현정 스타벅스 식음개발담당은 “스위트 밀크 커피는 하나의 음료에서 주기적으로 색다른 풍미의 다양한 원두를 경험해 볼 수 있다는 점이 가장 큰 차별화 포인트”라며 “차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 지속해서 커피 라인업을 확대할 것”이라고 밝혔다.
김현이 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
스위트 밀크 커피의 출시 3주간 판매량은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로