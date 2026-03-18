남편 잃고 ‘슬픔 극복’ 동화 쓴 작가…알고보니 보험금 노린 독살범

이미지 확대 남편 독살 혐의가 인정된 쿠리 리친스, 그가 쓴 동화책. AP 연합뉴스, 아마존 닫기 이미지 확대 보기 남편 독살 혐의가 인정된 쿠리 리친스, 그가 쓴 동화책. AP 연합뉴스, 아마존

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남편을 독살한 뒤 ‘슬픔을 극복하는 법’을 다룬 동화책을 출간했던 미국의 30대 여성이 사건 발생 4년 만에 결국 유죄 판결을 받았다.미국 유타주 서밋 카운티 법원 배심원단은 16일(현지시간) 가중살인 등 혐의로 기소된 쿠리 리친스(35)에게 유죄 평결을 내렸다. 살인 미수와 위조, 보험금 사기 혐의도 모두 인정됐다.리친스는 2022년 3월 자택에서 남편 에릭 리친스의 칵테일에 치사량의 5배에 달하는 합성 마약 펜타닐을 넣어 숨지게 한 혐의를 받는다. 같은 해 2월 밸런타인데이에도 펜타닐이 든 샌드위치를 건네 남편을 의식불명 상태에 빠뜨린 것으로 조사됐다.수사 과정에서 드러난 정황은 치밀했다. 리친스의 휴대전화에는 ‘펜타닐 치사량’ ‘독살 시 사망진단서 기록’ ‘호화 교도소’ 등을 검색한 흔적이 남아 있었다.검찰은 범행 배경으로 거액의 빚을 지목했다. 리친스는 약 450만 달러(약 67억원)의 빚을 지고 있었고, 남편이 사망하면 400만 달러(약 59억원) 상당의 재산을 상속받을 수 있다고 판단해 범행을 저질렀다는 것이다.이와 동시에 남편 몰래 총 200만 달러(약 30억원) 규모의 생명보험에 가입했고, 다른 남성과의 미래를 계획한 정황도 확인됐다.특히 사건을 더 충격적으로 만든 건 범행 이후의 행보다. 리친스는 체포 직전인 2023년 5월, 부모를 잃은 아이가 슬픔을 극복하는 과정을 그린 아동용 도서 ‘나와 함께 있나요?’를 자가 출판했다.해당 책은 대필 작가를 고용해 제작된 것으로, 리친스는 이를 통해 자신을 ‘남편을 잃은 슬픔을 이겨낸 미망인’으로 포장하려 했다는 게 검찰의 판단이다.재판에서 변호인 측은 “정황 증거에 의존한 추측”이라며 무죄를 주장했지만, 배심원단은 이를 받아들이지 않았다.유죄 평결이 읽히는 동안 리친스는 고개를 숙인 채 한숨을 내쉰 것으로 전해졌다.법원은 오는 5월 13일 최종 형량을 선고할 예정이다. 최소 징역 25년에서 최대 종신형이 선고될 수 있다. 해당 날짜는 숨진 남편의 44번째 생일이기도 하다.