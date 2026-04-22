테일러메이드, 눈에 잘 띄는 골프볼 ‘투어 리스폰스 스트라이프’ 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

테일러메이드, 눈에 잘 띄는 골프볼 ‘투어 리스폰스 스트라이프’ 출시

권훈 기자
입력 2026-04-22 08:37
수정 2026-04-22 08:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
테일러메이드 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼. 테일러메이드 제공.
테일러메이드 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼. 테일러메이드 제공.


테일러메이드가 더 선명해진 정렬 기술과 향상된 퍼포먼스를 담은 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼을 22일 공개했다.

신형 투어 리스폰스 스트라이프 볼은 시인성이 높은 네온 잉크와 360° 클리어패스 얼라인먼트를 적용해 정렬의 정확도를 높이고, 퍼팅 라인을 보다 쉽게 설정할 수 있도록 돕는다.

새롭게 적용된 마이크로 코팅 기술은 볼 표면을 더욱 정밀하고 균일하게 코팅해 더 일관된 퍼포먼스를 구현한다. 안정적인 탄도와 방향성, 비거리를 제공하며, 딤플의 공기역학적 성능을 극대화해 샷의 일관성을 높여준다. 이 기술은 TP5와 TP5x에도 적용됐다.

100% 캐스트 우레탄 커버는 웨지 그루브와의 접촉 면적을 넓혀 그린 주변에서 한층 정교한 컨트롤과 향상된 스핀 성능을 제공한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

투어 리스폰스 스트라이프 골프볼은 화이트, 옐로우, 블루 3가지 단일 컬러 스트라이프와 다양한 컬러 스트라이프를 담은 멀티팩으로 함께 출시된다. 멀티팩은 오렌지, 민트, 블루, 옐로우 네 가지 컬러를 한 더즌에 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신형 투어 리스폰스 스트라이프 볼의 주요 개선 기능은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로