165㎝ 괴물급 심해어 5마리 잡혔다…“日대지진 전조” 진실은

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부산 인근 해역에서 ‘전설의 심해어’로 불리는 돗돔이 하루에 5마리나 잡히면서 이례적인 현상에 관심이 쏠리고 있다. 일각에서는 이를 지진 전조와 연결 짓는 해석도 나오고 있지만, 전문가들은 과학적 근거가 없다고 선을 긋고 있다.21일 KNN 보도에 따르면 부산에서 출항한 한 낚시배에서 하루 동안 돗돔 5마리가 연이어 포획됐다. 돗돔은 수심 500m 안팎의 심해에 서식하는 희귀 어종으로, 국내에서는 연간 30여 마리 정도만 잡히는 것으로 알려져 있다.이번에 잡힌 개체 중 가장 큰 것은 길이 약 165㎝, 무게 90㎏에 달하는 대형급이었다. 낚시에 참여한 선장은 “여러 명이 동시에 버텨야 할 정도로 힘이 강하다”며 “로또에 당첨된 기분”이라고 전했다.이처럼 드물게 잡히는 심해 어종이 한꺼번에 포획되자, 일부에서는 일본 대지진 전조설과의 연관성을 제기하기도 했다. 실제로 과거에도 심해어 출현이 잦을 때 지진이 이어졌다는 사례가 언급되며 온라인을 중심으로 유사한 해석이 반복돼 왔다.그러나 전문가들은 이러한 주장이 과학적으로 입증된 바 없다고 강조한다.김도균 국립수산과학원 해양수산연구사는 “심해 어종 출현과 지진 발생 사이의 인과관계는 확인된 적이 없다”며 “지진 전조로 해석하기는 어렵다”고 설명했다.대신 최근의 잦은 출현은 해양 환경 변화와 관련이 있을 가능성이 제기된다. 수온 상승 등 기후 변화로 인해 심해 어종의 활동 수심이 변하거나 산란 시기가 앞당겨졌을 수 있다는 분석이다.전문가들은 “희귀 어종의 포획 사례만으로 특정 자연재해를 예측하는 것은 과학적 근거가 부족하다”며 “검증되지 않은 정보 확산에 주의할 필요가 있다”고 당부했다.