“점심, 도시락에 커피”…강일구 호서대 총장, 현장 소통 ‘눈길’

이미지 확대 강일구 호서대 총장이 중간고사 응원으로 학생들에게 도시락과 음료를 제공하고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 강일구 호서대 총장이 중간고사 응원으로 학생들에게 도시락과 음료를 제공하고 있다. 호서대 제공

이미지 확대 호서대 공식 소셜미디어에 게시된 ‘총장님이 쏜다’ 홍보 이미지. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 호서대 공식 소셜미디어에 게시된 ‘총장님이 쏜다’ 홍보 이미지. 호서대 제공

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호서대학교 강일구 총장이 중간고사 응원을 위해 든든한 점심을 제공하며 소통 기회를 만들어 학생들로부터 호응을 얻고 있다.22일 호서대에 따르면 지난 20일과 21일 아산캠퍼스와 천안캠퍼스에서 각각 ‘총장님이 쏜다. 오늘 점심? 총장님 찬스’ 프로그램을 진행했다.이번 행사는 낮 12시부터 오후 2시까지 학업에 매진 중인 학부 재학생 800명에게 도시락과 음료를 제공했다.강 총장은 직접 도시락을 나눠주고 수시로 학생들 자리에 앉아 형식에 얽매이지 않은 분위기 속에서 대화를 나눴다.학생들은 웃으면서 학업과 대학 생활, 개인적인 고민까지 꺼냈다. 강 총장은 눈높이에 맞춰 답하며 의견을 주고받았다.한 학생은 “평소 궁금했던 점을 바로 묻고 답을 들을 수 있었고 학교에 대한 이해를 넓히는 시간이었다”고 말했다.강 총장은 “시험 기간 학업에 힘쓰고 있는 학생들을 응원하기 위해 자리를 마련했다”며 “이 시간이 학생들에게 잠시라도 힘이 되고, 학교가 더 가깝고 따뜻하게 느껴지는 계기가 되었으면 한다”고 강조했다.