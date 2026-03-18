“우리 오빠 탈퇴, 연금공단이 개입했나요” 아이돌 팬들 황당한 ‘항의 폭탄’

엔하이픈 멤버 탈퇴에 해외 팬들 항의전화

“하이브 최대주주 연금공단, 이 사실 알았나”

김성주 이사장 “해외 전화로 업무 일시 마비”

이미지 확대 서울 서대문구 국민연금공단 충정로사옥 모습(왼쪽). 오른쪽은 하이브 산하 빌리프랩 소속 그룹 ‘엔하이픈’의 전 멤버 희승. 자료 : 서울신문DB·빌리프랩 닫기 이미지 확대 보기 서울 서대문구 국민연금공단 충정로사옥 모습(왼쪽). 오른쪽은 하이브 산하 빌리프랩 소속 그룹 ‘엔하이픈’의 전 멤버 희승. 자료 : 서울신문DB·빌리프랩

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국민연금공단에 해외 K팝 팬들의 항의 전화와 이메일이 쏟아져 업무가 마비되는 지경에 처했다. 한 유명 아이돌 그룹의 멤버가 탈퇴를 선언했는데, 소속사의 최대 주주인 공단이 개입한 게 아니냐고 의심하는 해외 K팝 팬들이 “단체로 항의하자”며 나선 탓이다.김성주 국민연금공단 이사장은 18일 자신의 페이스북에 ‘국민연금 국제연금지원센터가 마비된 사연’이라는 제목의 글을 통해 공단이 겪고 있는 황당한 상황을 전했다.김 이사장은 “지난 주 갑자기 국민연금공단 국제연금지원센터로 해외 전화가 한꺼번에 걸려와 업무가 일시 마비되고 이메일이 2시간 동안 1500여통이 몰리는 일이 벌어졌다”고 입을 열었다.이어 “어찌된 일인지 사연을 들어보니, K팝 그룹 엔하이픈 멤버의 탈퇴 문제와 관련해 해외 팬들이 하이브의 대주주인 국민연금에 항의 전화를 하자는 글이 소셜미디어(SNS)에 퍼졌다고 한다”라고 설명했다.엔하이픈은 국내 최대 연예기획사 하이브 산하 레이블 빌리프랩 소속으로 2020년 데뷔해 전세계적인 인기를 누리고 있다. 그러던 중 멤버 희승이 지난 10일 돌연 탈퇴를 선언해 팬들이 충격에 빠졌다.김 이사장은 “SNS에는 ‘국민연금에 하이브로부터 사전에 연락을 받은 적 있는지, 이 결정으로 손실된 시장의 가치를 알고 있는지 항의하라’는 내용의 글과 국제연금지원센터 상담번호가 올라와 있다”고 설명했다.이어 “국제지원센터는 한국에 와서 일하는 외국인 노동자와 해외에 나가 일하는 한국인들을 위한 연금지원업무를 담당하는 부서”라며 “이번 사태로 연금 상담을 위해 전화하는 분들이 큰 불편을 겪었다”라고 지적했다.김 이사장은 “국민연금은 국민의 노후자금을 맡아 운용하는 장기 투자자로, 세계 80개가 넘는 나라의 수많은 기업에 투자하고 있지만 개별 기업의 경영이나 인사 문제에 관여하지는 않는다”라며 “당연히 K팝 그룹의 결성과 멤버 구성에 대해서도 관여하지 않는다”라고 강조했다.이번 해프닝은 해외 팬들이 엑스(X) 등 SNS에서 “하이브의 최대 주주인 연금공단에 따져야 한다”는 글을 퍼뜨리면서 촉발됐다.해외 K팝 팬들은 “국민연금공단에 하이브에 대한 투자를 철회하라고 압력을 넣어야 한다”, “희승의 탈퇴로 하이브의 주가가 하락할 것이라고 알려야 한다” 등의 주장과 함께 각국의 언어로 운영되는 상담전화 번호를 캡쳐해 올렸다.김 이사장은 “SNS에서 빠르게 확산된 하나의 해프닝이었지만, 국민연금이 어떤 역할을 하는 기관인지 다시 생각해보는 기회였다”라면서 “앞으로도 국민의 소중한 노후자금을 안정적으로 운용하면서, 사회적 영향과 책임에 대해서도 소명의식을 갖고 해나가겠다”라고 덧붙였다.