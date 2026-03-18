[속보] 베네수엘라, WBC 결승서 미국 제압하고 사상 첫 우승

이미지 확대 베네수엘라가 18일(한국시간) 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결승에서 미국을 제압하고 사상 첫 우승을 거머쥐었다. 2026.3.17 마이애미 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베네수엘라가 18일(한국시간) 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결승에서 미국을 제압하고 사상 첫 우승을 거머쥐었다. 2026.3.17 마이애미 AP 연합뉴스

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베네수엘라가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결승전에서 ‘야구 종주국’ 미국을 꺾고 사상 첫 우승을 거머쥐었다.이른바 ‘마두로 더비’로 화제를 모았던 결승전은 팽팽한 승부 속에 결국 베네수엘라의 승리로 끝났다.베네수엘라는 18일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 WBC 결승에서 미국을 3-2로 제압하고 정상에 올랐다.미국이 지난 1월 군사 작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 축출한 뒤 약 2개월만에 양국이 WBC 결승에서 맞붙게 되며 화제를 모았다.그러나 베네수엘라 야구 대표팀을 이끄는 오마르 로페즈 감독은 “우리는 국민들을 기쁘게 하기 위해 노력하고 있다”면서도 정치적인 질문에는 함구했다.8강에서 디펜딩 챔피언 일본을 8-5로 꺾은 베네수엘라는 준결승에서 이번대회 ‘다크호스’로 떠오른 이탈리아를 4-2로 제압하고 사상 처음으로 결승에 진출해 미국을 만났다.베네수엘라 선발 투수 에두아르도 로드리게스(애리조나 다이아몬드백스)가 3회말 미국 선두 타자 브라이스 투랑(밀워키 브루어스)에게 우전 안타를 내줄 때까지 미국의 타선을 완전히 틀어막았다.반면 베네수엘라 타선은 5회 초 2-0까지 앞서갔다.그러다 8회말 2사에서 마차도가 브라이스 하퍼(필라델피아 필리스)에게 중월 동점 투런포를 내주면서 미국이 2점을 얻어 승부는 원점으로 돌아갔다.베네수엘라는 9회초 공격에서 에우헤니오 수아레스(신시내티 레즈)의 적시 2루타를 쳐내며 3-2로 앞서나갔고, 9회말 마지막 수비에서 다니엘 팔렌시아(시카고 컵스)가 카일 슈워버(필라델피아 필리스), 거너 헨더슨(볼티모어 오리올스), 로먼 앤서니(보스턴 레드삭스)를 모두 잡아내며 경기를 마무리했다.