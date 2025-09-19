美공화 ‘커크 기념일’ 추진…트럼프는 “방송 면허 취소” 으름장

커크 피살 후 정치권 엇갈린 행보

표현의 자유 논란 확산…강력 반발

이미지 확대 찰리 커크. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 찰리 커크. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 지미 키멜. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지미 키멜. AP 뉴시스

이미지 확대 ‘지미 키멀 라이브’ 중단 항의하는 시위대 18일(현지 시간) 미 캘리포니아주 버뱅크 월트디즈니 스튜디오 앞에서 시위대가 ‘지미 키멀 라이브’ 심야 토크쇼 중단에 항의하며 시위하고 있다. 2025.09.19. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘지미 키멀 라이브’ 중단 항의하는 시위대 18일(현지 시간) 미 캘리포니아주 버뱅크 월트디즈니 스튜디오 앞에서 시위대가 ‘지미 키멀 라이브’ 심야 토크쇼 중단에 항의하며 시위하고 있다. 2025.09.19. AP뉴시스

미국 하원에서 공화당 의원들이 암살된 보수 진영 활동가 찰리 커크를 기리는 추모 결의안을 추진하고 있다고 18일(현지시간) 악시오스가 보도했다.마이크 존슨 하원의장이 대표 발의한 5페이지 분량의 커크 추모 결의안에는 공화당 의원 165명이 동참했으며, 커크가 시민 교육과 공공 서비스에 기여했다면서 미국 전역의 교육 기관, 시민 단체, 국민들이 적절한 프로그램, 활동, 기도, 의식 등으로 기념할 것을 권하고 있다.복수의 민주당 하원 의원들은 반대표를 던질 경우 자칫 정치적 위협이나 폭력에 노출될 수 있다는 점을 우려했다고 전해졌다. 한 참석자는 “의원들이 현재 신경이 곤두서 있는 상태”라고 말했다.이날 도널드 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 지난 10일 피살된 커크에 대해 극찬을 쏟아냈다. 트럼프 대통령은 “그는 매우 매력적이었다. 그처럼 여러 사람들, 젊은이들을 사로잡는 사람을 본 적이 없다”며 “그에게 ‘언젠가는 네가 대통령이 될 가능성이 높다고 생각한다’고 말했다”고 밝혔다.커크 피살을 계기로 미국 사회 진영 간 갈등이 심화되는 가운데, 트럼프 대통령은 “사회 전반에서 혐오가 믿을 수 없을 정도”라며 “오바마 시절부터 그것이 시작됐고 바이든 시기 상황이 더 악화됐다”고 주장했다.트럼프 대통령은 ABC 방송국이 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’ 방송을 무기한 중단한 것에 대해 적극 지지 입장을 나타냈다.키멀은 지난 15일 방송에서 “마가(MAGA) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 녀석을 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 있다”고 발언했다.브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장이 이 발언을 문제 삼아 지역 방송사들에 프로그램 방송 중단을 요구했고, 넥스타미디어그룹이 먼저 방송 중단을 발표한 뒤 ABC가 무기한 중단을 선언했다.트럼프 대통령은 이날 에어포스원에서 기자들에게 “이는 미국을 위한 좋은 소식”이라며 “어떤 방송사의 저녁 프로그램에서 하는 일이 전부 ‘트럼프 때리기’라면 그들의 면허가 취소돼야 한다고 생각할 수도 있다”고 말했다.미국 방송계와 할리우드는 이번 사태에 강력한 반발을 쏟아내고 있다.코미디언 완다 사이크스는 인스타그램에서 “트럼프는 취임 첫 주에 우크라이나 전쟁을 끝내거나 가자 문제를 해결하지는 못했지만, 취임 첫해에 언론의 자유를 끝장냈다”고 비판했다.에미상 7회 수상자 진 스마트는 “키멀쇼 중단 소식에 소름 끼친다. 키멀의 발언은 혐오 발언이 아닌 자유로운 발언이었다”고 옹호했다.‘반지의 제왕’ 배우 도미닉 모너핸은 “스티븐 콜베어에 이어 이제 지미까지, 미디어와 그 내용을 통제해 국민을 통제하려는 것”이라며 “충격적”이라고 했다.MSNBC 정치평론가 크리스 헤이스는 “내 생애 이제까지 본 적 없는 국가 기관의 가장 노골적인 표현 자유 공격”이라고 규정했다.표현의 자유 옹호 단체 ‘개인의 권리와 표현을 위한 재단’(FIRE)은 “또 하나의 미디어가 정부의 압력에 굴복했다”며 “심야 토크쇼 진행자가 대통령의 뜻에 따라 좌지우지되는 나라가 될 수 없다”고 성명을 냈다.비영리단체 ‘진실이 승리한다’(TWO)는 “워크의 경계를 상상하지 못한 차원으로 확장한 새로운 매카시즘”이라며 “자유로운 언론을 위축시키고 진실을 말하는 이들을 벌주고 있다”고 주장했다.트럼프 대통령은 최근에는 뉴욕타임스에 명예훼손 등을 이유로 150억 달러 규모의 소송을 제기하기도 했다.지난달에는 NBC와 ABC 방송을 “역사상 최악이고 가장 편향적인 두 방송국”이라고 비판하며 FCC가 이들 방송국의 면허를 취소하는 것을 지지하겠다고 발언한 바 있다. FCC는 방송국 소유주에 면허를 발급하며, 이 면허는 주기적으로 갱신해야 한다.