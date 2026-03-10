MSCI 선진지수 편입 속도… 정은보 이사장, 한국물 파생상품 ‘24시간 거래’ 계약

이미지 확대 정은보 한국거래소 이사장 닫기 이미지 확대 보기 정은보 한국거래소 이사장

2026-03-10 B3면

정은보 한국거래소 이사장이 한국물 지수 파생상품 거래시간 확대 계약 체결과 글로벌 투자자 대상 로드쇼 개최를 위해 9일 출국했다. 이번 일정은 MSCI 선진국지수 편입을 위한 자본시장 접근성 개선 조치다.한국거래소는 10일(현지시간) 미국 보카라톤에서 독일 유렉스(Eurex), ICE 퓨처스 US와 한국물 지수 파생상품 거래시간 전면 확대 계약을 체결한다고 밝혔다. 체결식은 국제파생상품협회(FIA)가 주최하는 ‘FIA 국제파생상품 콘퍼런스’ 현장에서 진행된다. 계약이 체결되면 투자자들은 유럽과 미국 파생상품 거래소를 통해 한국물 지수선물을 거래할 수 있어 사실상 24시간 거래 환경이 마련된다.정 이사장은 FIA 콘퍼런스에서 알비세 무라니 MSCI 최고상품책임자와 조지 해링턴 MSCI 글로벌 파생상품 총괄임원 등을 만나 한국의 MSCI 선진국지수 편입 협조를 요청할 예정이다. 이후 영국 런던에서 글로벌 주요 기관투자자를 대상으로 ‘한국증시 글로벌 로드쇼’를 열고 자본시장 제도 개선 성과와 코스피 6000 시대에 진입한 한국 증시 투자 환경을 설명하며 글로벌 투자자 관심 확대에 나설 계획이다.