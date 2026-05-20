“차세대 함정은 AI가 관건” 경쟁력 강화 나선 조선업계

한화오션, 스마트 함정 연구회

AI 설계·운항 역량 중요성 커져

조선사들 해외 기업과 협업 늘어

이미지 확대 지난 19일 서울 중구 한화빌딩에서 열린 ‘제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회’에서 한화오션 관계자와 발표자들이 기념촬영을 하고 있다. 한화오션 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 서울 중구 한화빌딩에서 열린 ‘제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회’에서 한화오션 관계자와 발표자들이 기념촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

이미지 확대 HD현대가 현지시간 지난달 22일(현지시간) 미국 워싱턴D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(SAS 2026) 전시관에서 안두릴과 무인잠수정(UUV) 개발 협력에 관한 MOU를 체결하는 모습. HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대가 현지시간 지난달 22일(현지시간) 미국 워싱턴D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(SAS 2026) 전시관에서 안두릴과 무인잠수정(UUV) 개발 협력에 관한 MOU를 체결하는 모습. HD현대 제공

세줄 요약 국내 조선사들이 글로벌 AI 기업과 협력하며 차세대 함정 경쟁력 강화에 속도를 냈다. 한화오션 연구회에는 마이크로소프트와 구글 관계자가 참여해 설계·운용·유지보수 혁신 방안을 공유했다. HD현대, 삼성중공업, 한화도 무인함정과 자율운항 기술 확보를 위해 해외 기업과 협업 중이다. AI 기반 차세대 함정 경쟁력 강화

한화오션 연구회서 기술·R&D 방향 공유

HD현대·삼성·한화, 해외 기업과 협력

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국내 조선사들이 글로벌 인공지능(AI) 기업과 동맹을 맺거나 최신 기술 동향을 공유하는 등 AI 역량 강화에 나서고 있다. AI를 이용한 설계와 운항 역량은 차세대 함정의 경쟁력의 관건이며 해외 해양 방산 시장 진출에도 중요하다는 판단에서다.한화오션은 지난 19일 서울 중구 한화빌딩에서 ‘제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회’를 열고 스마트 함정 기술과 미래 해양 방산 연구개발 방향에 대한 의견을 공유했다고 20일 밝혔다. 행사에는 군·학계·방산업계 전문가 120여명이 참석했다.이날 연구회에서는 마이크로소프트와 구글 관계자가 참석해 AI와 데이터 기술을 기반으로 함정의 설계·운용·유지·보수 체계 등을 혁신하기 위한 접근법을 소개했다. 스마트 함정과 유지 보수(MRO) 혁신을 위해 AI를 신뢰·통제할 방안도 논의됐다.최근 국내 조선사들은 미국 방산 AI 기업, 자율운항 전문 기업들과 손잡고 무인함정과 자율운항 시장 선점을 모색하고 있다. AI와 원격 조종만으로 바다 위나 수중에서 감시·정찰·공격 등 임무를 수행하는 무인함정 시장이 확대될 것으로 전망되기 때문이다. HD현대는 미국 AI 방산기업 안두릴과 무인함정 개발을 위해 협업 중이고, 삼성중공업도 최근 이스라엘 해양 기술 전문 스타트업 오르카AI와 차세대 자율운항 선박 솔루션 개발을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다. 한화도 AI 자율운항 솔루션 기업 해벅AI와 자율 무인수상함 공동 개발을 위한 협력 체계를 구축했다.조선업계 관계자는 “무인화와 효율화를 위해 AI는 필수”라며 “AI로 설계한 함정이 자율주행을 하고, 정비까지 하는 체계를 만들기 위한 협업이 이어질 것”이라고 말했다.