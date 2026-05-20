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민주당 이원택 후보, 추가 고발장 접수돼

임송학 기자
임송학 기자
입력 2026-05-20 16:58
수정 2026-05-20 16:58
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더불어민주당 이원택 전북도지사 후보에 대한 고발장이 20일 추가로 접수됐다.

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전북경찰청
전북경찰청


전북경찰청은 이날 형법상 명예훼손, 출판물 등에 의한 명예훼손 등 혐의로 이 후보에 대한 고발장이 접수됐다고 밝혔다.

고발장에는 이 후보가 무소속 김관영 후보에 대해 내란죄를 방조했다는 취지의 단정적 주장을 기자회견과 사회관계망서비스(SNS) 등에 일방적으로 공표해 명예를 훼손했다는 내용이 담겼다.

앞서 이 고발인은 지난 14일에도 허위사실공표 등 혐의로 이 후보를 고발했었다.

임송학 기자
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