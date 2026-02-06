[서울데이터랩]2월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]2월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 13:19
수정 2026-02-06 13:19
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 9436만 7455원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1885조 9315억 원이다. 24시간 등락률은 -9.77%로 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률은 -1.07%로 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 211조 1665억 원에 달한다.

이더리움은 현재 278만 2766원에 거래 중이며, 시가총액은 335조 8601억 원이다. 24시간 등락률은 -10.15%로 하락세가 이어지고 있으며, 1시간 등락률은 -0.66%로 단기적인 하락세가 약간 완화될 가능성이 있다. 거래량은 105조 5119억 원으로 기록되었다.

비앤비는 90만 3139원에 거래되고 있으며, 시가총액은 123조 1518억 원이다. 24시간 동안 -11.43% 하락했으며, 1시간 동안 -1.10% 하락세를 보였다. 거래량은 8조 1052억 원이다.

리플은 1862원에 거래 중이며, 시가총액은 113조 4843억 원이다. 24시간 동안 -12.07% 하락했지만, 1시간 등락률은 0.79%로 단기적으로 반등할 가능성이 있다. 거래량은 19조 2046억 원이다.



한편, 솔라나는 11만 2487원에 거래되며 24시간 등락률 -15.88%를 기록하고 있다. 시가총액은 63조 7425억 원이다. 같은 시각, 트론은 396원에 거래되며 24시간 등락률 -4.21%를 기록하고 있으며, 시가총액은 37조 5300억 원이다. 도지코인은 131원에 거래되며 24시간 등락률 -12.50%를 기록했으며, 시가총액은 22조 2384억 원이다.

하이퍼리퀴드는 5만 1179원에 거래되며 24시간 동안 3.92% 상승했다. 시가총액은 13조 3025억 원이다. 같은 시각, 비트코인 캐시는 66만 2304원에 거래되며 24시간 동안 -14.96% 하락했고, 시가총액은 13조 2400억 원이다. 에이다는 364원에 거래되며 24시간 동안 -12.15% 하락했다. 시가총액은 13조 1600억 원이다.

한편, 레오는 9912원에 거래되며 24시간 동안 -24.07% 하락했다. 시가총액은 9조 1335억 원이다. 같은 시각, 캔톤 네트워크는 239원에 거래되며 24시간 동안 -4.81% 하락했으며, 시가총액은 9조 265억 원이다. 체인링크는 1만 1790원에 거래되며 24시간 동안 -11.71% 하락했다. 시가총액은 8조 3488억 원이다.

모네로는 43만 6594원에 거래되며 24시간 동안 -20.02% 하락했다. 시가총액은 8조 537억 원이다. 같은 시각, 다이는 1470원에 거래되며 24시간 동안 0.01% 상승했다. 시가총액은 7조 8878억 원이다. USD1은 1469원에 거래되며 24시간 동안 -0.01% 하락했다. 시가총액은 7조 5372억 원이다. 스텔라루멘은 223원에 거래되며 24시간 동안 -8.16% 하락했다. 시가총액은 7조 2972억 원이다.

전반적으로, 시장은 하락세가 두드러지며 투자자들은 단기적인 변동성을 주의할 필요가 있다. 특히, 주요 종목의 하락세가 지속될 가능성이 있으니 신중한 투자가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
