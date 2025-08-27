한수원·두산에너빌리티, 美 기업과 SMR 손잡았다

소형원전 설계·건설·투자 등 협력

아마존이 주도하는 프로젝트 참여

포스코인터, 농축 우라늄 확보 성과

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미 정상회담뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다.

2025-08-27 6면

한미 정상회담을 계기로 양국의 원전 사업 분야 협력이 급물살을 타고 있다. 한국수력원자력(한수원)과 두산에너빌리티는 소형모듈원자로(SMR) 사업과 관련해 미국 기업들과 잇따라 파트너십을 체결했다. 또 한수원은 포스코인터내셔널과 함께 미국 현지에서 원전에 필요한 농축 우라늄 공급망을 확보했다.두산에너빌리티와 한수원은 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 아마존웹서비스(AWS), 미국 4세대 SMR 개발사인 엑스에너지와 함께 ‘SMR 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약으로 4개사는 SMR 설계·건설·운영·공급망 구축·투자·시장 확대 등 다방면으로 협력한다. 특히 엑스에너지가 개발한 차세대 SMR ‘Xe-100’을 기반으로, 아마존이 주도하는 미국 데이터센터·산업용 전력 공급 프로젝트에 협력할 계획이다. 아마존은 7억 달러(약 9778억원)를 투자해 5GW 규모의 SMR 상용화 투자 프로젝트를 진행 중인데 이 프로젝트로 2039년까지 아마존 인공지능(AI) 데이터센터에 전력을 공급할 예정이다. 5GW는 엑스에너지의 80㎿급 SMR 64기에 해당하는 규모다.두산에너빌리티는 2023년 엑스에너지에 지분을 투자해 핵심 기자재 공급사로서 협력 관계를 쌓아 왔다. 한수원은 이번 협약을 기반으로 미국 현지 시장에서 SMR 사업을 본격화한다는 방침이다.또 두산에너빌리티는 같은 날 미국 에너지 개발 사업자인 ‘페르미 아메리카’와도 원전·SMR 협력을 위한 MOU를 체결했다. 양사는 페르미 아메리카가 미 텍사스주에서 추진 중인 ‘AI 캠퍼스 프로젝트’에 공급할 대형 원전과 SMR 관련 포괄적 협력 관계를 구축한다. 이 프로젝트는 총 4GW 규모의 대형 원전 4기와 SMR, 가스복합발전, 태양광 등을 종합해 최대 11GW 규모의 독립된 전력 인프라를 세우는 사업이다.박지원 두산에너빌리티 회장은 “이번 협약이 한미 양국의 에너지 산업 협력의 모범 사례가 될 수 있도록 두산의 역할을 성실히 수행하겠다”고 말했다.안정적인 원전 연료 공급망 구축을 위해 포스코인터내셔널은 한수원과 함께 농축 우라늄 공급망을 확보했다. 한수원은 같은 날 미국의 핵연료 공급사인 ‘센트루스’의 농축 설비 구축 투자에 포스코인터내셔널과 공동 참여하는 내용의 3자 간 MOU를 체결했다.