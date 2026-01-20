‘스타필드 운정’ 찾은 정용진 “고객 삶으로 들어가야”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘스타필드 운정’ 찾은 정용진 “고객 삶으로 들어가야”

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-01-20 00:00
수정 2026-01-20 00:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

새해 들어 현장 경영 강화

이미지 확대
정용진(가운데) 신세계그룹 회장이 지난 16일 경기 파주 ‘스타필드 빌리지 운정’을 찾아 실내 책 라운지인 ‘센트럴 파드’를 둘러보고 있다. 신세계그룹 제공
정용진(가운데) 신세계그룹 회장이 지난 16일 경기 파주 ‘스타필드 빌리지 운정’을 찾아 실내 책 라운지인 ‘센트럴 파드’를 둘러보고 있다.
신세계그룹 제공


정용진 신세계그룹 회장이 지난 16일 현장 경영에 나서 “고객이 찾아오기를 기다리는 것을 넘어 고객 삶 속으로 깊숙이 들어가는 ‘패러다임 시프트’가 필요하다”고 강조했다.

19일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 이날 경기 파주 ‘스타필드 빌리지 운정’을 찾아 “고객에게 더 나은 일상을 선사하는 공간은 더 많이, 더 가까이 있어야 한다”며 이렇게 말했다.

‘스타필드 빌리지’는 기존의 대형 쇼핑몰과 달리 주거단지(아파트) 한가운데 자리한 지역 커뮤니티 밀착형 유통 플랫폼으로, 이른바 ‘문 앞 복합쇼핑몰’이란 새로운 형식을 표방했다. 기존 스타필드에 비해 면적은 절반 정도다. 지난해 12월 5일 개장 후 한 달여 만에 운정신도시 인구의 3배가 넘는 100만명이 방문했다. 재방문율도 40%에 달한다는 게 신세계그룹측 설명이다.

스타필드 빌리지 운정은 입점 업체의 60% 이상을 지역 최초의 입점 브랜드로 채웠다. 또 미국의 미술 체험 놀이 공간인 ‘크레욜라 익스피리언스’의 한국 1호점을 준비하는 등 콘텐츠를 늘려나갈 방침이다.

정 회장은 “고객이 즐거움을 느끼는 공간이 집과 더 가까워진다면 일상이 얼마나 좋아지겠느냐”면서 “우리 그룹이 추구해온 공간 혁신이 한 단계 더 진화했다”고 평가했다.



이번 방문은 지난 6일 스타필드마켓 죽전점에 이어 올해 두 번째 현장 경영 행보다. 신세계프라퍼티는 운정점을 시작으로 서울 가양동, 충북 청주, 경남 진주 등에서 지역 밀착형 리테일 플랫폼을 점차 확대할 계획이다.
김현이 기자
2026-01-20 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
스타필드 빌리지 운정의 특징으로 옳은 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로