제습·환기 등 공기 질 종합 관리

경동나비엔 ‘제습 환기청정기’

이미지 확대 나비엔 제습 환기청정기 매직플러스 작동 이미지.

경동나비앤 제공 닫기 이미지 확대 보기 나비엔 제습 환기청정기 매직플러스 작동 이미지.

경동나비앤 제공

2026-04-07 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경동나비엔 ‘제습 환기청정기 매직플러스’는 요리 매연 제거는 물론 제습, 환기, 공기청정 기능을 결합해 실내 공기질을 종합적으로 관리해 준다.쿡탑에서 요리가 시작되면 3D 에어후드가 세 방향에서 에어커튼을 형성해 매연 확산을 차단하고 외부로 빠르게 배출한다. 동시에 제습 환기청정기가 연동돼 ‘요리 모드’로 전환되며, 5단계 필터를 거친 외부 공기를 실내로 공급한다.또한 ‘듀얼 제습 솔루션’을 통해 사람이 쾌적하게 느끼는 40~60%의 상대습도를 유지하는 등 온도 변화 없이 습도만 조절하는 것이 특징이다. 에어컨과 병행 사용하면 과도한 냉방 없이도 체감 온도를 낮출 수 있﻿다는 설명이다.사용 편의성도 높였다. 28ℓ짜리 대용량 시스템 한 대로 집 안 전체 공간을 관리할 수 있으며, 자동 배수 방식을 적용해 물통을 별도로 비울 필요가 없다. 천장 내부 설치 방식으로 실내 공간을 차지하지 않는 점도 장점이다.이와 함께 ‘에어모니터’를 통해 이산화탄소, 라돈, 휘발성 유기화합물(VOCs), 온·습도 등 실내 공기질을 실시간으로 확인할 수 있다. 요리 중이거나 미세먼지가 심한 날﻿ 등 기존 공기청정기의 활용이 제한되는 상황에서도 안정적으로 사용할 수 있다.﻿