알콩 달콩 러브하우스 [인테리어 특집]

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2026-04-07 14면

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포근한 봄기운이 코끝을 스민다. 집 안 분위기를 새롭게 단장하기에 더없이 좋은 계절이다. 이에 가구·인테리어 업계는 트렌디한 디자인을 기본으로 실용성과 친환경 요소를 더한 아이템들을 앞세워 봄철 수요 잡기에 나섰다. 공간 활용도를 극대화한 소형·모듈형 가구를 비롯해 미세먼지 유입은 줄이면서도 효율적인 환기를 돕는 스마트 창호, 개인의 수면 패턴에 맞춘 슬립테크 매트리스, 디자인과 내구성을 동시에 강화한 프리미엄 마감재 등 차별화한 제품으로 소비자를 유혹하고 있다. 특히 공기 흐름과 수면의 질, 소음 차단, 에너지 효율 등 눈에 보이지 않는 요소까지 세심하게 고려한 기술을 담아 한층 높아진 수요자의 눈높이까지 충족했다. 감각적이고 완성도 높은 집 꾸미기 팁을 알려줄 주요 인테리어 브랜드를 소개한다.