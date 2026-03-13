IKG평생교육원 이정현 원장, 저서 ‘황금, 영원한 건강’ 출간

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

IKG평생교육원 이정현 원장이 건강 관리와 금침을 활용한 시술 연구 내용을 정리한 저서 ‘황금, 영원한 건강’을 출간했다고 밝혔다.‘황금, 영원한 건강’은 그동안 진행해 온 연구와 임상 경험을 바탕으로 금침을 활용한 시술 방식과 적용 사례 등을 정리한 내용으로 구성됐다. 이정현 원장은 책을 통해 순금을 활용한 금침 시술의 원리와 적용 과정, 인체의 신경과 혈류 흐름을 고려한 시술 방식 등을 소개했다. 또한 다양한 임상 사례와 연구 내용을 함께 정리해 금의학에 대한 이해를 돕고자 했다.책에서는 99.99% 순금이 인체의 신경, 혈류, 림프 경로를 구조적으로 자극하여 자연 치유력을 극대화하는 과정을 과학적으로 규명했다. 이 원장은 해당 기술이 단순한 통증 완화를 넘어 안면 리프팅, 주름 개선 등 미용 성형 분야와 중풍 후유증, 치매 예방 등 난치성 신경 질환 치료에서 성과를 거두고 있다고 설명했다.이와 함께 저서는 금을 활용한 의료 기술 연구 과정과 관련 특허 기술, 연구 확장 사례 등에 대한 내용도 함께 담았다. 금을 활용한 금 필러, 금 임플란트, 금 바이러스 가글, 세균·바이러스 금필터 교체식 휴대용 산소호흡기 등 혁신적 의료기기로 확장되어 다양한 의료 기술 연구가 진행되고 있으며 관련 기술은 한국과 미국 등에서 특허 등록이 이루어졌다고 덧붙였다.IKG평생교육원 이정현 원장은 “독자적인 임상 기술을 독점하는 대신 IKG평생교육원을 통해 전 세계 의료진에게 금침술을 보급하고 후학을 양성하며 인류애를 실천하고 있다”라면서 “특히 교육원에서는 주기적인 세미나와 북콘서트를 개최하여, 질병으로 고통받는 환자와 가족들이 직접 치유의 원리를 이해하고 토론에 참여할 수 있는 소통의 장을 마련하고 있다”라고 전했다.