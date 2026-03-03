중동 전쟁에 원달러 환율 22원 급등… 1460원대 중반

이미지 확대 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1,169.82로 개장했다. 원/달러 환율은 22.6원 오른 1,462.3원에 개장했다. 2026.3.3. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1,169.82로 개장했다. 원/달러 환율은 22.6원 오른 1,462.3원에 개장했다. 2026.3.3. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동 정세가 급격히 악화되면서 원달러 환율이 20원 넘게 급등해 1460원대 중반까지 치솟았다. 지정학적 리스크가 부각되며 안전자산 선호 심리가 확산한 영향이다.3일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 오전 10시 34분 현재 전 거래일 주간 거래 종가인 1439.7원보다 22.5원 오른 1462.2원에 거래됐다. 환율은 22.6원 오른 1462.3원에 출발해 장중 1459~1465원대에서 움직였다. 전 거래일 종가 대비 상승 폭은 지난해 10월 10일 이후 약 5개월 만에 최대 수준이다. 장중 고가 기준으로는 지난달 9일 1468.3원 이후 가장 높다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.83% 오른 98.535를 기록했다. 전쟁에 따른 불확실성 확대와 함께 달러 수요가 늘어난 것으로 풀이된다. 코스피는 장 초반 2% 넘게 하락했다가 1%대 낙폭으로 줄였지만 외국인은 1조 8000억원가량을 순매도했다.국제유가도 급등했다. 이란이 호르무즈 해협의 선박 통행을 차단하면서 뉴욕상업거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일보다 6.28% 오른 배럴당 71.23달러에 거래를 마쳤다.