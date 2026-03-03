코스피 -7% ‘역대급 폭락’…애프터장서 삼성전자 11%↓

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코스피 -7% ‘역대급 폭락’…애프터장서 삼성전자 11%↓

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-03 16:29
수정 2026-03-03 16:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

코스피 역대 최대 낙폭 기록

이미지 확대
코스피, 7% 급락 마감
코스피, 7% 급락 마감 미국과 이란의 전쟁으로 지정학적 불안감이 지속되고 있는 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 현황판에 증시 관련 뉴스가 나오고 있다. 2026.3.3 연합뉴스


미국과 이스라엘의 이란 침공으로 투자 심리가 악화하면서 코스피가 3일 7% 넘게 급락해 역대 최대 낙폭을 기록했다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 452.22포인트(7.24%) 내린 5791.91에 장을 마쳤다. 이로써 지난달 25일 사상 처음 ‘6000피(코스피 6000)’ 고지를 밟은 지수는 3거래일 만에 6000선이 무너졌다.

이날 코스피 낙폭(452.22포인트)은 증시 개장 이래 역대 최대다.

지수는 전 거래일 대비 78.98포인트(1.26%) 내린 6165.15로 출발해 낙폭을 키워 한때 5791.65까지 밀려났다.

정오쯤에는 코스피200선물지수가 5% 넘게 급락하면서 프로그램 매도 호가 일시 효력 정지(사이드카)가 한 달 만에 다시 발동되기도 했다.

그간 증시를 쌍끌이해왔던 삼성전자와 SK하이닉스는 10% 안팎 폭락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.88% 내린 19만 5100원에 거래를 마쳤다.

삼성전자 주가가 ‘20만전자’ 고지를 내준 건 지난달 24일 이후 처음이다.

SK하이닉스는 11.50% 하락한 93만 9000원을 기록하면서 ‘100만닉스’가 무너졌다.

두 종목은 애프터마켓에서도 낙폭을 키우고 있다. 오후 4시 30분 삼성전자는 애프터마켓에서 11%대, SK하이닉스는 12%대 하락하고 있다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 55.08포인트(4.62%) 하락한 1137.70에 장을 마쳤다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 사상 처음 6000선을 밟은 후 며칠 만에 6000선이 무너졌는가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로