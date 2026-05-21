핫셀블라드·DJI, 가로수길에 플래그십 스토어 오픈

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

핫셀블라드·DJI, 가로수길에 플래그십 스토어 오픈

입력 2026-05-21 02:42
수정 2026-05-21 02:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
핫셀블라드·DJI, 가로수길에 플래그십 스토어 오픈
핫셀블라드·DJI, 가로수길에 플래그십 스토어 오픈 스웨덴 카메라 브랜드 ‘핫셀블라드’와 드론·촬영용 짐벌 시스템 시장을 주도하고 있는 DJI가 서울 강남구 신사동 가로수길에 국내 첫 플래그십 스토어를 선보인 가운데 20일 모델들이 핫셀블라드 제품을 선보이고 있다. 두 브랜드의 공식 수입원인 게이트비젼이 연 플래그십 매장에서는 전문가가 브랜드 스토리, 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 프리미엄 프로그램이 하루 두 차례 운영된다.
연합뉴스


스웨덴 카메라 브랜드 ‘핫셀블라드’와 드론·촬영용 짐벌 시스템 시장을 주도하고 있는 DJI가 서울 강남구 신사동 가로수길에 국내 첫 플래그십 스토어를 선보인 가운데 20일 모델들이 핫셀블라드 제품을 선보이고 있다. 두 브랜드의 공식 수입원인 게이트비젼이 연 플래그십 매장에서는 전문가가 브랜드 스토리, 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 프리미엄 프로그램이 하루 두 차례 운영된다.

연합뉴스

2026-05-21 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로