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핫셀블라드·DJI, 가로수길에 플래그십 스토어 오픈

스웨덴 카메라 브랜드 ‘핫셀블라드’와 드론·촬영용 짐벌 시스템 시장을 주도하고 있는 DJI가 서울 강남구 신사동 가로수길에 국내 첫 플래그십 스토어를 선보인 가운데 20일 모델들이 핫셀블라드 제품을 선보이고 있다. 두 브랜드의 공식 수입원인 게이트비젼이 연 플래그십 매장에서는 전문가가 브랜드 스토리, 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 프리미엄 프로그램이 하루 두 차례 운영된다.

연합뉴스