이노스페이스, 내일 새벽 첫 ‘상업 우주발사’ 재시도
우주발사체 기업 이노스페이스가 23일 오전 3시 45분(현지시간 22일 오후 3시 45분)에 브라질 알칸타라 우주센터에서 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’ 발사 재시도에 나선다고 21일 밝혔다. 이노스페이스는 지난 20일 액체 메탄 탱크에 장착된 배출 밸브가 간헐적으로 작동하지 않자 발사 시도를 중단했다. 사진은 당시 브라질 알칸타라 우주센터에 기립했던 이노스페이스의 ‘한빛나노’. 이노스페이스 제공
이노스페이스 제공
2025-12-22 17면
