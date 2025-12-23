한국 첫 상업 우주발사 실패… 한빛-나노, 이륙 30초만에 이상 감지·지상 추락(종합)

이미지 확대 우주발사체 기업 이노스페이스의 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’가 발사 직후 폭발한 것으로 추정된다. 한빛-나노는 한국시간 23일 오전 10시 13분 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사됐으나 발사 직후 화염이 포착됐다. 2025.12.23 이노스페이스 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 우주발사체 기업 이노스페이스의 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’가 발사 직후 폭발한 것으로 추정된다. 한빛-나노는 한국시간 23일 오전 10시 13분 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사됐으나 발사 직후 화염이 포착됐다. 2025.12.23 이노스페이스 유튜브 캡처

이노스페이스의 ‘한빛-나노’가 국내 민간 우주발사체 첫 상업 발사에 도전했으나 실패했다. 정상 이륙에는 성공했으나 비행 중 기체 이상이 감지돼 지상에 떨어진 것으로 공식 확인됐다.이노스페이스는 한국시간 23일 오전 10시 13분(현지시간 22일 오후 10시 13분) 브라질 알칸타라 우주센터에서 한빛-나노가 이륙 30초 후 기체 이상이 감지돼 지상 안전 구역 내 낙하했다고 밝혔다.한빛-나노는 정상 이륙한 뒤 수직 궤적으로 비행을 시작했다. 1단 엔진은 정상 점화했으며, 1분이 되지 않아 로켓은 음속을 돌파했다.그러나 이륙 30초 후 기체에 이상이 감지됐고 결국 발사체는 지상 안전 구역 내 추락했다.회사의 공식 유튜브 생중계는 ‘비행 중 예기치 못한 이상 현상이 감지됐다’는 안내와 함께 1분 만에 중단됐다.이노스페이스 측은 “안전이 확보된 구역 내 지면과 충돌해 인명 및 추가적인 피해 징후 없었다”며 “임무가 종료된 원인을 확인 중이다. 확보한 데이터 분석 결과는 추후 공유할 예정”이라고 설명했다.이어 “브라질 공군과 국제 기준에 따른 안전 체계를 설계 의도대로 수행했다”며 “안전 절차에 따라 임무를 종료했다”고 강조했다.한빛-나노는 브라질·인도 고객사의 소형위성 5기, 비분리 실험용 장치 3기 등 정규 탑재체 8기를 화물로 실었다. 화물 총량은 총 18㎏였다. 이를 고도 300㎞, 경사각 40도의 지구 저궤도(LEO)로 수송해 주는 게 임무명 ‘스페이스워드’의 계획이었다.한빛-나노는 지난달 22일 발사를 목표로 운용되던 중 항전장비 이상 신호를 확인해 발사를 지난 17일로 연기했다.이에 맞춰 지난 15일 발사대로 한빛-나노를 이송한 뒤 발사 직전 운용 절차를 수행하던 중 1단 산화제 공급계 냉각장치에 이상이 감지돼 발사가 다시 이틀 뒤로 미뤄진 바 있다.지난 19일 도전에서도 두 차례 발사 시각이 미뤄진 끝에 2단 액체 메탄 탱크에 장착된 배출 밸브 작동 문제로 발사 시도를 중단하기도 했다.