[속보] 하늘로 솟구치다 폭발? 한빛-나노, 발사 1분만에 생중계 종료

방금 들어온 뉴스

[속보] 하늘로 솟구치다 폭발? 한빛-나노, 발사 1분만에 생중계 종료

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-23 10:30
수정 2025-12-23 10:55
23일 이노스페이스 측이 공개한 ‘한빛-나노’ 발사 생중계 영상에서 발사체가 폭발하는 것으로 추정되는 장면이 순간 포착됐다. 이노스페이스 유튜브 캡처
23일 이노스페이스 측이 공개한 ‘한빛-나노’ 발사 생중계 영상에서 발사체가 폭발하는 것으로 추정되는 장면이 순간 포착됐다. 이노스페이스 유튜브 캡처


민간 우주발사체 기업 이노스페이스의 첫 상업 우주발사체 ‘한빛-나노’가 우주를 향해 이륙했으나, 발사 중 예기치 못한 현상이 감지됐다. 폭발 가능성이 제기된다.

한빛-나노는 한국시간 23일 오전 10시 13분(현지시간 22일 오후 10시 13분) 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사됐다.

지난 20일 브라질 알칸타라 우주센터에 기립했던 이노스페이스 ‘한빛-나노’. 2025.12.21 이노스페이스 제공
지난 20일 브라질 알칸타라 우주센터에 기립했던 이노스페이스 ‘한빛-나노’. 2025.12.21 이노스페이스 제공


발사 후 1분여까지 발사가 진행됐지만, 이후 하늘로 솟구치는 도중 예기치 못한 현상이 감지됐고 발사 중계도 갑자기 종료됐다.

로켓은 이륙 후 1분이 채 되지 않아 음속을 돌파한 것으로 확인된다. 로켓은 밤하늘 위 불꽃 점으로 보일 정도로 멀리 날아갔으나, 이후 발사장 카메라 화면을 가득 채우는 거대한 화염이 이는 장면이 포착됐다.



이노스페이스 측은 “현지 기술진에 연락해 상황을 파악하는 중”이라고 전했다.
이정수 기자
위로