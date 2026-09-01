“1라운드 지명은 어린선수들이 받아야”...자세 낮춘 최지만

세줄 요약 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 20명이 참가해 재도전 무대를 치렀다. 관심은 메이저리그 67홈런의 최지만에게 쏠렸지만, 그는 자신보다 다른 참가자들에게 시선이 가야 한다며 몸을 낮췄다. 1라운드 지명은 어린 선수들에게 양보하고 싶다고도 했다. 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃, 20명 참가

최지만, 1라운드 부담 언급하며 후배 배려

우천으로 타격 실내 진행, 테스트는 정상 실시

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(고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 프로야구 울산 웨일즈 최지만이 1일 경기 고양 국가대표 야구훈련장에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가해 프리배팅을 하고 있다. 2026.9.1

kimb01@yna.co.kr

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(고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 프로야구 울산 웨일즈 최지만이 1일 경기 고양 국가대표 야구훈련장에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가해 프리배팅을 하고 있다. 2026.9.1

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(고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 1일 경기 고양 국가대표 야구훈련장에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가한 최지만(울산 웨일즈) 등 선수들이 기념촬영하고 있다. 2026.9.1

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(고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 1일 경기 고양 국가대표 야구훈련장에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가한 최지만(울산 웨일즈) 등 선수들이 기념촬영하고 있다. 2026.9.1

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프로야구 신인드래프트를 앞두고 프로무대에 재도전하는 20명의 선수가 트라이아웃 무대에 섰다.1일 경기도 고양시 국가대표 야구훈련장에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃에는 독립리그와 국내·외 대학팀, 미국 프로야구 등 다양한 이력을 가진 투수 6명과 야수 14명이 참가했다. 수비와 주루, 투수들에 대한 테스트는 야외에서 진행됐지만 우천으로 인해 타격은 실내연습장에서 이뤄졌다. 신인 드래프트 트라이아웃은 신인 드래프트 신청 자격이 없는 이들에게도 기회를 주기 위해 2013년 도입된 제도다.관심은 울산 웨일즈의 최지만(35)에게 쏠렸다. 최지만은 메이저리그에서만 67홈런을 기록한 거물이다. 최지만은 “나만 트라이아웃을 하는 것이 아니라 20명이 함께하는 무대다. 나머지 19명에게도 포커스가 맞춰져야 한다”며 조심스런 태도를보였다.테스트를 받는 동안에도 배려심을 잃지 않았다. 바짝 얼어붙은 후배 선수들에게 먼저 말을 붙이며 편안한 분위기를 만들어줬고 후배들도 취재진의 관심을 받을 수 있도록 일부러 그라운드에서 멀찌감치 떨어져 움직이기도 했다.최지만은 “다시 고등학생이 된 것 같다. 그때 경험하지 못했기 때문에 그 나이 때 이런 감정을 느꼈다면 어땠을까 하는 생각이 든다”고 트라이아웃에 참가한 소감을 밝혔다. 트라이아웃을 마친 뒤에는 “지명 순위에는 크게 신경쓰지 않지만 1라운드 지명은 좀 부담스럽다. 내 실력을 의심해서가 아니라 어린 선수들 때문이다. 그들이 좋은 순위에 지명됐으면 좋겠다”며 “8라운드 정도에 뽑히면 좋겠다”고 말했다. 이어 “(양)의지 형(두산 베어스)과 (양)현종이 형(KIA 타이거즈), (허)경민(kt wiz)이가 자기 팀으로 왔으면 좋겠다 하더라”며 미소를 보였다.최지만은 경기 일정 때문에 21일 신인 드래프트 현장에는 참석하지 못할 수도 있다. 그의 소속팀인 울산 웨일즈는 20일 KIA 타이거즈와 퓨처스리그 정규시즌 최종전을 치르른다. 울산은 남부리그 선두를 달리고 있는데 1위로 플레이오프에 직행하면 신인드래프트 다음 날인 22일 곧바로 북부리그 2위 팀과 맞붙기 때문이다.최지만은 “현장에 가보고 싶지만 플레이오프에 진출하면 팀 훈련에 참가해야 한다. 울산을 잠깐 거쳐 가는 팀으로 여기지 않는다. 무조건 우승하고 가는 것이 보답”이라고 말했다.지난해 8월까지 샌디에이고 파드리스 산하 마이너리그에서 뛰었던 내야수 최병용(24)도 테스트를 받았다. 최병용은 “실내가 아니라 밖에서 쳤다면 타구가 날아가는 것도 보이고 펑고도 더 많이 받았으면 좋았을 텐데 조금 짧게 한 것 같아 아쉽다”면서도 “100％ 했다고 생각하고 후회는 없다”고 말했다.2027 KBO 신인드래프트는 오는 21일 열린다.