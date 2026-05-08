체육공단, 스포츠산업 창업 지원 사업 등 신규지원기업 선정

세줄 요약 국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 스포츠산업 창업 지원 사업과 액셀러레이팅 지원 사업의 올해 신규 지원기업 191곳을 선정했다. AI와 데이터 기반 서비스 등 신산업 분야 육성을 중점에 두고, 초기 창업부터 성장 단계까지 맞춤형 지원을 제공한다. 스포츠산업 창업·액셀러레이팅 신규기업 191곳 선정

AI·데이터 기반 신산업 기업 육성에 중점

초기·성장 단계별 맞춤형 사업화 지원 제공

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민체육진흥공단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민체육진흥공단은 8일 스포츠산업 분야 유망 창업 기업의 성장 지원을 위해 문화체육관광부와 함께 추진 중인 ‘스포츠산업 창업 지원 사업’ 및 ‘스포츠 액셀러레이팅 지원 사업’의 올해 신규 지원기업을 선정했다고 밝혔다.올해에는 인공지능(AI), 데이터 기반 서비스 등 신산업 분야 기업 육성을 중점 추진 방향으로 설정하고 기술 경쟁력과 높은 성장 가능성을 고려해 모두 191개 기업(예비 초기 83개, 창업 도약 41개, 사회적기업 15개, 액셀러레이팅 52개)을 선정했다.선정된 기업은 협약 체결 이후부터 올해 12월 말까지 사업화 단계별로 체계적인 지원을 받게 된다. 초기 창업 기업에는 제품·서비스 고도화를 위한 사업화 지원금과 시장 검증, 판로 개척 중심 지원을 제공하고 성장단계 기업에는 투자유치 역량 강화, 기업가치 제고, 민간 투자 연계 등 기업 규모 확장 중심 프로그램을 지원한다.체육공단 관계자는 “선정된 기업이 스포츠산업의 미래를 이끌 핵심 주체로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획”이라며 “앞으로도 유망 창업 기업 발굴과 투자 생태계 활성화를 통해 스포츠산업 경쟁력 제고에 기여하겠다”라고 밝혔다.