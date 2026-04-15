체육공단, 국민과의 약속 13대 과제 실천 위한 TF 출범

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체육공단, 국민과의 약속 13대 과제 실천 위한 TF 출범

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-04-15 14:06
수정 2026-04-15 14:06
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 15일 정부 출범 2년 차를 맞아 국민이 직접 느낄 수 있는 실질적인 성과 창출을 위한 ‘국민과의 약속 실천 TF’를 공식 출범했다고 밝혔다.

체육공단은 2030년을 목표로 수립한 중장기 전략의 구체적 실현을 위해 ‘국민과의 약속 13대 과제’를 지난 3월 발표한 바 있다. 이번 TF는 13대 과제를 속도감 있게 이행하고 국민이 실제로 체감할 수 있는 성과로 연결하기 위한 전사적 실행체계다.

경영혁신·스포츠복지·스포츠산업·스포츠재정·스포츠컬처 등 5개 분과로 구성된 이번 TF는 하형주 이사장이 직접 팀장으로서 진두지휘한다. 각 분과는 본부장이 분과장으로 책임 운영을, 임원진이 스폰서로 참여해 과제 이행을 뒷받침할 예정이다.

하형주 이사장은 “이번 TF 출범을 계기로 국민이 필요로 하는 사업이 차질 없이 이행될 것”이라며 “국민 모두 생활 속에서 스포츠를 즐길 수 있도록 약속한 성과를 반드시 도출하겠다”고 밝혔다.

이제훈 전문기자
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