국내 대표 스포츠·레저 박람회 ‘SPOEX 2026’ 26일부터 나흘간 개최

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국민체육진흥공단 제공
국내 스포츠·레저 산업을 대표하는 전문 박람회인 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026)’이 26일 서울 강남구 코엑스에서 나흘간 열린다.
국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최하고 문화체육관광부와 산업통상부가 후원하는
이번 박람회는 300개의 기업과 단체가 참여해 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 다양한 분야의 최신 기술과 제품을 선보인다.
이번 ‘SPOEX 2026’에서는 올해 새롭게 참가하는 파나타, 매트릭스 등 글로벌 피트니스 브랜드가 애호가의 이목을 끌 예정이다. 참가 기업군이 대폭 확대된 수중·수상 스포츠산업 분야의 최신 트렌드를 만나볼 수 있다.
특히 유망 스포츠테크 기업의 인공지능(AI)·신기술 기반 첨단 제품과 솔루션을 직접 경험할 수 있는 ‘AI+SPO-TECH 특별관’과 이택근·이대형(이상 야구), 구자철·김남일(이상 축구), 공태현·최나연(이상 골프) 등 스포츠 스타의 원 포인트 강습 등 대한민국 대표 프로스포츠 종목을 체험할 수 있는 ‘프로스포츠 특별관’이 관람객을 기다리고 있다.
또 스포츠산업 분야 일자리 창출을 위한 ‘채용박람회’가 구직자에게 실질적 채용 정보를 제공하고 보디빌딩·미즈 피트니스·댄스 대회, 요가·필라테스 클래스, 참가기업별 경품 추첨, 인플루언서 사인회 등 다양한 부대행사를 통한 풍성한 볼거리와 체험 기회가 준비돼 있다. SPOEX 2026 공식 누리집에서 사전 등록 시 무료로 입장할 수 있다.
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SPOEX 2026에 참여하는 기업과 단체의 수는?