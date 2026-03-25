국내 대표 스포츠·레저 박람회 ‘SPOEX 2026’ 26일부터 나흘간 개최

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국내 스포츠·레저 산업을 대표하는 전문 박람회인 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026)’이 26일 서울 강남구 코엑스에서 나흘간 열린다.국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최하고 문화체육관광부와 산업통상부가 후원하는이번 박람회는 300개의 기업과 단체가 참여해 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 다양한 분야의 최신 기술과 제품을 선보인다.이번 ‘SPOEX 2026’에서는 올해 새롭게 참가하는 파나타, 매트릭스 등 글로벌 피트니스 브랜드가 애호가의 이목을 끌 예정이다. 참가 기업군이 대폭 확대된 수중·수상 스포츠산업 분야의 최신 트렌드를 만나볼 수 있다.특히 유망 스포츠테크 기업의 인공지능(AI)·신기술 기반 첨단 제품과 솔루션을 직접 경험할 수 있는 ‘AI+SPO-TECH 특별관’과 이택근·이대형(이상 야구), 구자철·김남일(이상 축구), 공태현·최나연(이상 골프) 등 스포츠 스타의 원 포인트 강습 등 대한민국 대표 프로스포츠 종목을 체험할 수 있는 ‘프로스포츠 특별관’이 관람객을 기다리고 있다.또 스포츠산업 분야 일자리 창출을 위한 ‘채용박람회’가 구직자에게 실질적 채용 정보를 제공하고 보디빌딩·미즈 피트니스·댄스 대회, 요가·필라테스 클래스, 참가기업별 경품 추첨, 인플루언서 사인회 등 다양한 부대행사를 통한 풍성한 볼거리와 체험 기회가 준비돼 있다. SPOEX 2026 공식 누리집에서 사전 등록 시 무료로 입장할 수 있다.