대한청소년파크골프협회, 파크골프 경기 용어 ‘한국화’ 선언… 청소년용 구장도 건립

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대한청소년파크골프협회, 파크골프 경기 용어 ‘한국화’ 선언… 청소년용 구장도 건립

주현진 기자
주현진 기자
입력 2026-03-05 15:44
수정 2026-03-05 15:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구 수성구에 있는 청소년 전용 파크골프 구장 입구. 대한청소년파크골프협회 제공
대구 수성구에 있는 청소년 전용 파크골프 구장 입구. 대한청소년파크골프협회 제공


대한청소년파크골프협회가 파크골프(공원과 골프가 합쳐진 현대 스포츠) 대중화와 우리말 사용 확산을 위한 활동에 나섰다.

대한청소년파크골프협회는 외래어 중심으로 사용되던 파크골프 용어를 우리말로 순화한 ‘파크골프 우리말 사전’을 국내 처음으로 편찬해 보급하고 있다고 5일 밝혔다. 예컨대 ‘티잉 그라운드’를 ‘출발 지점’, ‘페어웨이’를 ‘잔디길’로 바꾸는 등 주요 경기 용어를 누구나 쉽게 이해할 수 있는 우리말로 정리했다.

청소년을 위한 인프라 구축도 추진 중이다. 협회는 대구 수성구에 국내 첫 청소년 전용 파크골프 구장을 조성해 미래 세대를 위한 스포츠 기반을 마련했다. 이와 함께 ‘연예인 파크골프단’을 창설해 대중적 관심을 높이고, 이시형 박사 등 교육·의료·문화계 인사를 고문과 자문위원으로 영입해 파크골프의 사회적 가치 확산에도 나서고 있다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

김홍규 대한청소년파크골프협회 회장은 “용어의 한국화와 청소년 전용 구장 건립이 파크골프 대중화의 계기가 되길 기대한다”며 “청소년들이 파크골프를 통해 건강한 신체와 바른 인성을 기를 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대한청소년파크골프협회가 편찬한 사전의 특징은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로