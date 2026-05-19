‘대포폰 105대’ 숙박업소에 보이스피싱 중계소 차린 남녀 구속

세줄 요약 인천 서구의 한 숙박업소에서 20~30대 남녀가 대포폰 105대와 유심칩 356개, 와이파이 공유기 4대로 보이스피싱 중계소를 차린 혐의로 구속됐다. 이들은 텔레그램 고수익 알바 글을 보고 조직과 접촉해 착수금 약 250만원을 받은 것으로 조사됐다. 숙박업소 장기투숙 보이스피싱 중계소 운영

대포폰 105대·유심칩 356개 활용한 위장 발신

텔레그램 고수익 알바로 접촉, 착수금 수령

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

100대가 넘는 대포폰으로 숙박업소에서 장기 투숙하며 보이스피싱 중계소를 차린 20~30대 남녀가 붙잡혔다.인천 서부경찰서는 전기통신사업법 위반 혐의로 30대 남성 A씨와 20대 여성 B씨 등 2명을 구속했다고 19일 밝혔다.A씨 등은 지난달부터 최근까지 인천 서구 가정동의 한 숙박업소에서 해외 보이스피싱 조직으로부터 받은 휴대전화(대포폰) 105대와 유심칩 356개, 와이파이 공유기 4대로 보이스피싱 중계소를 운영한 혐의를 받고 있다. 이들은 대포폰에 국내에서 개통된 유심칩을 넣어 해외 발신 전화나 문자가 ‘010’으로 표시되도록 한 것으로 조사됐다.A씨 등은 텔레그램에서 ‘고수익 아르바이트’ 모집 글을 보고 보이스피싱 조직과 접촉한 후 착수금으로 약 250만원을 받은 것으로 파악됐다.경찰은 지난 15일 112 신고를 받고 해당 숙박업소에서 A씨 등을 검거했으며 대포폰, 유심칩, 와이파이 공유기도 압수했다.경찰은 해외에 있는 것으로 추정되는 보이스피싱 조직 등에 대한 수사를 확대할 방침이다.