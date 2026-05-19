25번째 중국 방문 푸틴…“트럼프와 비교 거부”

트럼프는 실권없는 부주석 영접, 푸틴은 왕이 맞이…외교 위상 대비

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2025년 9월 3일 베이징에서 열린 2차 세계대전 종전 80주년 기념 열병식 기자회견에 참석하고 있다. 베이징 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2025년 9월 3일 베이징에서 열린 2차 세계대전 종전 80주년 기념 열병식 기자회견에 참석하고 있다. 베이징 AP 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 8월 31일 중국 톈진에서 서로 인사를 나누고 있다. 톈진 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 8월 31일 중국 톈진에서 서로 인사를 나누고 있다. 톈진 AP 연합뉴스

세줄 요약 푸틴 러시아 대통령이 19~20일 25번째 중국 방문에 나섰다. 러시아는 트럼프의 방중과 비교를 경계하며 대표단 경쟁도 부인했다. 이번 회담에서는 시베리아의 힘 2 가스관과 약 40건 문서 서명이 주목된다. 푸틴, 25번째 중국 방문으로 중러 밀착 과시

러시아, 트럼프 방중과 비교 거부하며 선 긋기

시베리아의 힘 2와 대규모 문서 서명 주목

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19~20일 25번째 중국 방문에 나섰다.시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회담을 한 지 나흘 만에 중러 정상회담이 열리는 것은 중국의 외교력 성장을 과시하는 상징적 장면으로 평가된다.구글, 테슬라, 엔비디아 등 세계 최고 기업 대표를 이끌고 방중한 트럼프 대통령처럼 푸틴 대통령도 러시아 최대 국영 및 민영 기업 최고 경영진들을 대동한다.러시아 대표단에는 국영 에너지 기업인 로스네프트와 가스프롬의 최고경영자(CEO)와 알루미늄 재벌, 국영 개발 기업, 원자력 기관 로사톰, 우주 기업 로스코스모스의 수장들이 포함됐다.푸틴 대통령은 이번 방문 중 시베리아 야말반도에서 중국 북부까지 이어지는 총연장 6000㎞ 이상의 세계 최대 규모 가스관 ‘시베리아의 힘 2’ 프로젝트를 시 주석에게 압박할 예정이다.드미트리 페스코프 러시아 크렘린 대변인은 18일(현지시간) “우리는 대표단 구성에 있어 누구와도 경쟁하지 않는다”며 트럼프 대통령과의 비교를 경계했다.유리 우샤코프 러시아 대통령 보좌관도 “푸틴 대통령의 중국 방문 일정은 지난 2월에 합의된 것이므로 트럼프 대통령의 중국 방문과는 아무런 관련이 없다”고 강조했다.그는 “우리 대통령과 중국 국가주석은 관례대로 매년 초 전화 통화나 화상 회의를 통해 지난 한 해의 성과를 논의하고 향후 관계 발전 전망을 제시한다”면서 지난 2월 4일 화상회의로 이번 국빈 방문 일정이 합의됐다고 전했다.이어 트럼프 대통령의 방중은 원래 3월 31일~4월 2일로 예정됐지만 이란 전쟁으로 연기됐다면서 푸틴 대통령의 일정이 먼저 정해진 것이라고 덧붙였다.푸틴 대통령의 이번 방중은 여러모로 트럼프 대통령과 비교될 전망으로 일단 공항 영접 인사부터 중국은 미국보다 러시아를 더 대우한다.트럼프 대통령은 지난 13일 베이징 도착 시 한정 국가 부주석이 영접했지만 푸틴 대통령은 왕이 외교부장이 공항에서 맞는다.왕 부장은 공산당 중앙정치국 위원을 겸한 중국 외교 수장으로 현재 공산당 중앙정치국 상무위원직에서 물러난 한 부주석보다 훨씬 실세다.또 미중 간에는 공동 기자회견이나 공동 발표문이 없었던 것과 달리 중러 정상회담 이후에는 합의문 서명식이 열려 약 40건의 문서에 푸틴 대통령과 시 주석이 서명할 예정이다.푸틴 대통령은 26년 전 러시아 대통령으로서 첫 중국 방문 당시 만났던 중국인 엔지니어와 재회해 이번 방중에 각별한 의미를 더할 것으로 알려졌다.