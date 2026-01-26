‘스키 여제’ 시프린, 알파인 월드컵 최다 우승기록 108회로 연장

‘스키 여제’ 시프린, 알파인 월드컵 최다 우승기록 108회로 연장

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-01-26 14:37
수정 2026-01-26 14:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
미케일라 시프린. AP 연합뉴스
미케일라 시프린. AP 연합뉴스


‘스키 여제’ 미케일라 시프린(미국)이 체코에서 열린 알파인 월드컵 대회 회전에서 우승하며 자신이 보유한 알파인 월드컵 최다 우승 기록을 108회로 늘렸다.

시프린은 25일(현지시간) 체코 슈핀들레루프 밀린에서 열린 2025~26 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 여자 회전에서 1, 2차 시기 합계 1분 37초 59로 2위인 카밀 라스트(스위스)를 1.67초 차로 따돌리며 우승했다.

이번 시즌 월드컵 회전 경기에서만 7차례 정상에 오른 그는 2025~26 시즌 회전 부문 우승도 확정했다. 시프린은 다음 달 이탈리아 밀라노·코르티나담페초에서 열리는 동계 올림픽 회전 부문 강력한 금메달 후보다.

알파인 월드컵 회전 경기는 이번 시즌 모두 10차례 열리며 앞으로 남은 회전 경기는 3월에 두 번이 전부다. 이날 우승으로 시프린은 자신이 보유한 알파인 월드컵 최다 우승 기록을 108회로 늘렸다. 또 자신이 보유한 회전 부문 최다 우승 기록도 71회로 경신했다.

시프린은 회전 부문 시즌 우승을 9번째로 이루며 알파인 월드컵에서 세부 종목 최다 시즌 우승 기록을 세웠다. 이 부문 종전 기록은 시프린 외에 남자부 잉에마르 스텐마르크(은퇴·스웨덴)와 마르셀 히르셔(네덜란드), 여자부 린지 본(미국)의 8회였다.



본이 이번 시즌 활강 부문에서 우승을 차지하게 되면 시프린과 함께 세부 종목 시즌 우승 기록 9회를 달성한다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
