국민체육진흥공단, 추석 맞아 복지시설에 기부금 전달

국민체육진흥공단, 추석 맞아 복지시설에 기부금 전달

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-10-02 10:43
수정 2025-10-02 10:43
국민체육진흥공단은 2일 지역사회 취약계층과 함께 풍성한 한가위를 보내기 위해 복지시설에 기부금을 전달했다고 밝혔다. 사진은 강동구 지역의 한 복지관에서 기념촬영하고 있는 모습. 국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단은 2일 지역사회 취약계층과 함께 풍성한 한가위를 보내기 위해 복지시설에 기부금을 전달했다고 밝혔다. 사진은 강동구 지역의 한 복지관에서 기념촬영하고 있는 모습. 국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 2일 지역사회 취약계층과 함께 풍성한 한가위를 보내기 위해 복지시설에 기부금을 전달했다고 밝혔다.

체육공단은 송파·강동구 지역 내 취약계층의 명절 준비를 돕고자 13개 복지관에 각 2백만 원 상당의 온누리상품권을 지원했다. 지원금은 각 지역의 복지관을 통해 독거 어르신, 저소득 및 장애인 가정 등에 전달돼 생활 물품과 명절 음식 마련에 쓰일 예정이다. 체육공단은 지역사회와의 협력을 강화하고 나눔 문화 확산을 위한 다양한 활동을 이어갈 예정이다.

하형주 이사장은 “지역사회의 이웃들이 외롭지 않고 정이 넘치는 추석을 보낼 수 있도록 작은 마음을 보탰다”라며 “앞으로도 체육공단은 주위의 어려운 이웃을 잊지 않고 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
