SNS서 신종 마약 ‘러쉬’ 구입·투약… 캄보디아 불법체류자 구속

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

SNS서 신종 마약 ‘러쉬’ 구입·투약… 캄보디아 불법체류자 구속

임형주 기자
입력 2026-04-01 09:43
수정 2026-04-01 10:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

신종 마약 ‘러쉬’ 구입·투약한 캄보디아 불법체류자 30대 구속

이미지 확대
광주 북부경찰서 전경
광주 북부경찰서 전경


광주 북부경찰서는 1일 신종 마약 ‘러쉬’를 매입·투약한 혐의로 캄보디아 국적 불법체류자 30대 A씨를 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 8월 4일 경기도 화성시 소재 주거지에서 택배로 전달받은 러쉬를 2차례 투약한 혐의를 받고 있다.

그는 20만원 상당 러쉬 10㎖ 1병을 SNS를 통해 구매한 것으로 확인됐다.

임시 마약류인 이소부틸 나이트라이트 성분이 함유된 액상 물질의 러쉬는 지난해 11월 식품의약품안전처로부터 마약류로 신규 지정됐다.

경찰은 A씨를 상대로 러쉬 구매 경위와 공급책 등 관련 공범들에 대한 수사도 계속 중이다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
캄보디아 국적 A씨가 구속된 혐의는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로