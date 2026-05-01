추경호, 후원회장 겸 명예선대위원장에 문희갑 전 시장 위촉

세줄 요약 국민의힘 대구시장 후보 추경호 전 경제부총리가 문희갑 전 대구시장을 후원회장 겸 명예선거대책위원장으로 위촉했다. 문 전 시장은 총괄 고문 역할을 맡아 선거 지원에 나서고, 추 후보는 대구 발전 성과를 잇겠다며 승리를 다짐했다. 추경호, 문희갑 전 시장 후원회장 위촉

명예선대위원장 겸임, 선거 지원군 확보

대구 발전 성과 계승·경제 부흥 강조

이미지 확대 문희갑 전 대구시장과 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리가 1일 만나 기념 촬영을 하고 있다. 문 전 시장은 이날 추 전 부총리의 후원회장과 명예선대위원장을 맡기로 했다. 추경호 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 문희갑 전 대구시장과 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리가 1일 만나 기념 촬영을 하고 있다. 문 전 시장은 이날 추 전 부총리의 후원회장과 명예선대위원장을 맡기로 했다. 추경호 선거사무소 제공

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국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리가 후원회장 겸 명예선거대책위원장으로 문희갑 전 대구시장을 위촉했다.추 전 부총리 측은 1일 “문 전 시장이 캠프의 총괄적 고문 역할인 명예선대위원장과 후원회장을 동시에 맡아 이번 지방선거 승리를 위한 든든한 지원군으로 나선다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “문 전 시장께서 이루신 대구 발전의 성과를 계속 이어갈 수 있도록 반드시 승리하겠다”고 덧붙였다.청와대 경제수석과 민선 초대 대구시장을 지낸 문 전 시장은 재임 시절 대구의 고질적인 문제인 폭염을 완화하기 위해 대대적인 도심 산림 조성에 나선 바 있다. 이는 도심 온도를 낮추고 시민 삶의 질을 획기적으로 개선했다는 평가를 받으며 문 전 시장의 대표적 업적으로 남아 있다.문 전 시장은 지난 지방선거에서는 홍준표 전 시장의 후원회장을 맡았으며, 이번 지방선거를 앞두고는 대구시장 선거에 나섰다가 컷오프(경선 배제) 된 이진숙 전 방송통신위원장의 후원회장을 맡기도 했다.추 전 부총리는 “대구의 푸른 미래를 열어주신 문 전 시장을 후원회장이자 명예선대위원장으로 모시게 되어 무한한 영광이자 천군만마를 얻은 기분”이라며 “문 시장께서 보여주신 훌륭한 행정 철학과 탁월한 경제적 경륜을 든든한 밑거름 삼아 반드시 승리해 정체된 대구 경제를 반드시 부흥시키겠다”고 밝혔다.